Titans: Dans la Sangria. De nouveaux dangers pour une nouvelle équipe

Dick Grayson a créé les Titans et il est parti. Mais le travail est là et ne restera pas inachevé

Titans: Dans la Sangria. Nouvelle ère pour le groupe des premiers acolytes de la Justice League. Et cette fois le début est très difficile, l’âme des Titans ne s’en souvient pas, certains en ont abandonné et en ont perdu un autre, maintenant ils doivent se ressaisir et accepter le changement, car le monde en a besoin.

Les Titans ont subi la plus grande perte, celle de leur chef, Nightwing, mais leur travail dans Titans: Dans la Sangria, il reste le même, protégeant le monde des effets de la chute du mur de la Fontaine. Un nouvel alignement émerge pour renforcer les membres restants: Steel et Green Lantern Kyle Rainer rejoignent Raven, Beast Boy, Miss Martian et Troia, et ils ne peuvent pas le faire à un meilleur moment, lorsque la mer se développe et que le monde doit être sauvé .

Mais rien n’est comme il semble dans la vie d’un super-héros, les Titans sont bloqués sur une planète extraterrestre, comment sont-ils arrivés? Ne se battaient-ils pas sur Terre? Mais il y a encore plus de problèmes, car comment les membres de l’équipe affecteront-ils un monde étrange? Les défis pour les jeunes héros ne s’arrêtent pas, et c’est un plaisir pour nous lecteurs.

Alors que sur Terre, le plus grand ennemi des Titans, Brother Blood, change, évolue, mute, devient quelque chose de plus grand, le danger qu’il incarne se multiplie et grandit, menaçant beaucoup plus que la Terre, sa vision est en Sangría, le Multivers, à commencer par le monde que beaucoup visitent souvent, la fantaisie.

Dans Titans: Dans la Sangria, nous avons rencontré le même scénariste, Dan Abnett, qui a commencé la nouvelle histoire de l’équipe après la Renaissance. Et c’est un mauvais moment, plusieurs de ses personnages ont subi des changements radicaux, certains sont même morts, dans leur série respective, et l’ont laissé avec un groupe dans la boîte, avec quelques membres toujours à la recherche de leur place, comme Donna Troy, avec d’autres ne sont pas sûrs de leurs pouvoirs comme Raven, et certains qui ne savent pas vivre sans le groupe, et cachent quelque chose de très dangereux à leurs pairs, comme Garth. Ainsi, les Britanniques décident d’ajouter de nouveaux membres, qui peuvent ajouter, aider, mais ne sont pas une solution, sont des ressources pour tous les personnages, y compris les nouveaux arrivants, évoluer et surmonter leurs limites, ou perdre pour eux. La famille, l’acceptation de la mort ou du changement, la tristesse ou la perte de soi dans un monde aussi fou que celui des super-héros, sont des messages qui parcourent les pages du livre, ainsi que l’action ou les grandes phrases grandiloquentes.

Abnett se déplace bien avec les groupes, établissant le progrès de chacune des psychologies avec les intrigues, résultant en une croissance organique pour les personnages. Tout fonctionne et n’est pas forcé, ce n’est pas une tâche simple, l’écrivain est content des grandes actions et des petits détails, ce qui rend ses histoires toujours divertissantes et sans incohérences Bien que parfois cela le rende un peu prévisible, mais Vous ne pouvez pas demander à une bande dessinée de super-héros d’être une œuvre digne du Pulitzer, elle vous donne ce que vous recherchez, du plaisir, des héros et, surtout, une histoire agréable qui ne se décompose pas.

Dans le domaine graphique, nous trouvons ce qui est déjà la ligne de travail typique de DC Comics, embauchons plusieurs auteurs avec des styles proches pour maintenir la périodicité et une esthétique uniforme, sans changements majeurs, pour maintenir la cohérence pour le lecteur, qui souffre généralement de l’œil lorsque les changements sont très radicaux. Le récit demeure et nous apprécions tous le travail d’un bon nombre d’artistes qui peuvent exécuter de nouvelles caramboles de temps en temps pour perfectionner leur art.

Parmi le groupe d’auteurs, les noms de Clayton Henry et Bruno Redondeo se distinguent, car ayant travaillé dans un plus grand nombre d’œuvres, ils ont plus de ressources et ne se trompent pas tellement dans de nombreuses approches difficiles ou dans la narration, mais Minkyu Jung et Brent Peeples ajoutent des risques qui ils s’amusent, parce que si un super-héros n’a pas de vignette spectaculaire pour en être un, c’est que quelque chose échoue dans l’industrie.

Les Titans Dans la Sangria, est l’une de ces bandes dessinées qui ne se battra pas pour les prix de la meilleure bande dessinée, ne sera pas sur la liste des meilleurs de l’année, mais qui est toujours appréciée, appréciée et ne laissera pas de mauvais goût dans la bouche. Ce sont des produits passionnants, directs et forts, comme le cinéma de divertissement, ils ont leur message, mais ce que vous cherchez, c’est l’évasion qu’ils promettent et remplit, à revendre.

Synopsis

Les Titans dirigés par Donna Troy ont été perdus dans l’espace et se sont retrouvés sur une planète qui fait des ravages sur la personnalité de Beast Boy. La seule solution possible à ce problème semble être un vieil allié qui les aidera à revenir sur Terre juste à temps pour rencontrer la nouvelle direction de l’Église du Sang. Et nous savons depuis des décennies que lorsque les Titans rencontrent cette secte, rien de bon ne peut se produire …

Le scénariste populaire Dan abnett (Aquaman) nous apporte une nouvelle aventure des Titans accompagnée de dessinateurs comme Bruno Redondo (Injustice: des dieux parmi nous), Minkyu Jung (Flash) ou Clayton henry (Red Hood et les Outlaws).

ÉDITION ORIGINALE: Titans Nos. 29-36 USA || DATE DE PUBLICATION: Décembre 2019 || SCRIPT: Dan Abnett || DESSIN: Brent Peeples, Bruno Redondo, Christian Duce, Clayton Henry, Minkyu Jung || FORMAT: Rustique, 168 p. Couleur.

Depuis que j’ai de la mémoire, j’ai lu des bandes dessinées. Ma mère m’a acheté le premier avant d’apprendre à bien lire, quelqu’un a dit à la pauvre femme qu’elle aidait les enfants à se rapprocher de la lecture. Il cherche toujours la personne qui lui a dit de le remercier convenablement, avec un club. Passionnée par le monde de la vignette, je dévore chaque bande dessinée qui me passe. L’Américain est mon préféré mais les Japonais et les Européens remplissent également mes étagères. Si vous ajoutez des livres, des séries télévisées et des films, je suis ce qu’ils appellent geek aujourd’hui, et fier d’être. Journaliste avec des études audiovisuelles et un goût pour la communication à tous les niveaux, quand j’ai le droit d’écrire. Je n’épouse personne et que ce soit ennuyeux, passionnant, intense ou un gaspillage de papier, une bande dessinée doit être lue et commentée pour qu’elle soit vraiment vivante.