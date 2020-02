Titre de «Jurassic World 3»!

Colin Trevorrow s’est tourné vers Twitter pour annoncer que le tournage du troisième épisode de “Jurassic World” a commencé, en plus de révéler que le titre de ce nouveau film de la franchise de science-fiction à succès sera “Jurassic World: Dominion“. Ils ont le tweet du réalisateur disponible ci-dessous.

Réalisé par Colin Trevorrow (qui a déjà repris Jurassic World), le film mettra à nouveau en vedette Chris Pratt et Bryce Dallas Howard et sortira en salles le 11 juin 2021. Avec eux, Jake Johnson, Omar Sy, Daniella Pineda, le juge Smith et les vétérans de la série Laura Dern, Sam Neill et Jeff Goldblum.

Steven Spielberg et Colin Trevorrow reprendront la production exécutive pour Amblin Entertainment. De plus, les producteurs Frank Marshall et Pat Crowley s’associeront à nouveau avec Spielberg et Trevorrow. Pendant ce temps, Emily Carmichael (‘Pacific Rim Uprising’) travaillera sur le scénario avec Trevorrow, basé sur une histoire de Derek Connolly et Trevorrow, qui ont écrit à la fois ‘Jurassic World’ et ‘Jurassic World: The Fallen Kingdom’.

Rappelons que le premier versement, sorti en 2015, a permis d’amasser 1670 millions de dollars au box-office mondial, pour les 1304 millions collectés par le second en 2018.

