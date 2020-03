Titres des épisodes de la saison 3 de HBO sur Westworld – Blackfilm

HBO a révélé les titres de certains des épisodes de la troisième saison très attendue de HBO Westworld, qui devrait être présenté le 15 mars.

La série devrait revenir avec une première de saison prolongée de 70 minutes le dimanche 15 mars.

Les nouveaux arrivants de la série incluent Aaron Paul (Breaking Bad), Lena Waithe (Ready Player One), avec lecteur NFL Marshawn Lynch, et Vincent Cassel (Black Swan, Eastern Promises). Ils seront rejoints par les acteurs de retour Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, et Rodrigo Santoro dans la serie

La troisième saison sera plus courte que les saisons précédentes de la série, avec huit épisodes au lieu des 10 habituels.

Une sombre odyssée sur l’aube de la conscience artificielle et la naissance d’une nouvelle forme de vie sur Terre, le Westworld, gagnant d’un Emmy, a été créé pour la télévision par Jonathan Nolan et Lisa Joy, également producteurs exécutifs J.J. Abrams, Richard J. Lewis, Roberto Patino, Athena Wickham, et Ben Stephenson.

Westworld provient des sociétés de production Kilter Films et Bad Robot Productions en association avec Warner Bros. Television. La série est basée sur le film écrit par Michael Crichton.

Saison 3, épisode 1: «Parce Domine»

Date de début: DIMANCHE 15 MARS (21H00 – 22H00 HE / PT)

Si vous êtes coincé dans une boucle, essayez de marcher en ligne droite.

Écrit par Lisa Joy et Jonathan Nolan; réalisé par Jonathan Nolan.

Saison 3, épisode 2: «The Winter Line»

Date de début: DIMANCHE 22 MARS (21H00 – 22H00)

Les gens ont érigé beaucoup de murs. Apportez un marteau dans votre vie.

Écrit par Matthew Pitts & Lisa Joy; réalisé par Richard J. Lewis.

Saison 3, épisode 3: «L’absence de terrain»

Date de début: DIMANCHE 29 MARS (21H00 – 22H00)

Si vous n’aimez pas ce que vous voyez dans le miroir, ne blâmez pas le miroir.

Écrit par Denise Thé; réalisé par Amanda Marsalis.

Saison 3, épisode 4: «La mère des exilés»

Date de début: DIMANCHE 5 AVRIL (9: 00-10: 22 h)

La vérité ne vous libère pas toujours.

Écrit par Jordan Goldberg & Lisa Joy; réalisé par Paul Cameron.

La