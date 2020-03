Todd Farmer détaille ma suite 3D Bloody Valentine qui n’a jamais été

Dans une interview avec Bloody Disgusting, l’écrivain Todd Farmer a parlé de ses plans pour une suite du hit d’horreur 2009 My Bloody Valentine 3D, qui ne s’est jamais concrétisé. Le fait qu’une suite ne se soit jamais produite est surprenant, car il a réussi à retirer 100 millions de dollars dans le monde entier d’un budget de 14 millions de dollars. Voici les faits saillants:

Sur le lancement de la suite: «Nous sommes entrés et avons projeté cela probablement deux semaines avant la sortie du film. Nous sommes allés à Lionsgate et avons [Lionsgate Senior Vice President of Production John] Sacchi et [Lionsgate President Michael] Paseornek. Paseornek connaissait les gars qui ont fait le film original, et il était donc une sorte de fer de lance pour obtenir [the remake] fait. Et donc, nous sommes entrés et les avons plantés, et ils ont adoré. Puis le film est sorti, et nous étions avec un groupe de gars de Lionsgate le soir de la sortie du film, et ils étaient nerveux. Ils avaient eu une mauvaise passe, et ils avaient tout mis dans le marketing sur [this film]. Et le marketing était super pour ça. Il s’est ouvert grand, il s’est ouvert fort. Je me souviens que vendredi soir, l’un des cadres avec nous, tout sourire, a dit quelque chose comme «C’est super, j’ai un travail lundi». Nous pensions donc que tout était en or. À ce jour, je ne pouvais pas vous dire pourquoi cela ne s’était pas produit. Il y a de la spéculation. J’ai entendu dire que Lionsgate ne s’attendait pas à ce qu’il y en ait deux, alors ils n’ont jamais conclu un accord pour qu’il y en ait un deuxième. J’ai aussi entendu [Co-Chief Operating Officer Joe Drake], qui dirigeait Lionsgate à l’époque… n’a jamais aimé l’idée du genre horreur de toute façon, alors ils ont fini par faire un tas de comédies romantiques à gros budget et d’autres trucs à la place. Et tous les deux ans – ou, pendant un certain temps, c’était chaque année – nous tendions la main aux dirigeants et leur disions: «Nous pourrions encore le faire!». Ils étaient toujours enthousiastes, mais n’ont jamais appuyé sur la détente. Nous voici, de nombreuses lunes plus tard. »

Pourquoi il n’a pas été fait: «Ils n’ont jamais refusé de le faire. Le film est sorti et s’est bien passé, donc Patrick et moi prenions réunion après réunion après réunion parce que nous avions un grand film et nous étions soudainement l’équipe ‘It’, et tout le monde était intéressé par la 3D. Bien que nous ayons toujours eu le sentiment que les gens pensaient que c’était un coup de chance. “Oh, vous avez réussi parce que c’était en 3D.” Pendant ce temps, les mêmes personnes montaient leurs départements de genre pour sortir et faire un film en 3D. Quand tout est dit et fait, tout le monde est sorti et a commencé à faire des films en 3D, mais nous ne l’avons jamais fait. Deux ou trois semaines après la libération, personne ne renvoyait nos appels à Lionsgate. Nous n’avons donc jamais vraiment su quel était l’accord. Il y avait des spéculations que Lionsgate ne pensait pas [the first movie] serait un succès… alors ils n’ont jamais pensé à verrouiller les droits d’une suite. C’était une des choses. Et l’autre était que [Joe Drake] n’aimait tout simplement pas le film et n’aimait pas le genre. C’était probablement entre ces deux choses. Il peut y avoir une autre raison, je ne sais pas. Mais au fil des ans, chaque fois que nous revenions et parlions aux cadres qui y étaient, ils voulaient tous en faire un autre. Cela ne les a jamais dépassés. »

Sur d’autres projets sur lesquels il a travaillé depuis que cela n’a jamais été révélé: “Mais, comme je l’ai déjà dit, je sais: moi seul, et avec Patrick, j’ai préparé et écrit des scripts pour à peu près toutes les franchises. La liste s’allonge encore et encore. La mouche, Amityville, la chose, l’exorciste. C’est le genre de chose où vous travaillez énormément avec une histoire entière qui est complètement bloquée et réfléchie, et cela n’arrive tout simplement pas. Et vous n’êtes pas payé pour ce genre de choses de temps en temps. Je veux dire, nous avons fait trois ébauches massives de Hellraiser. Énorme, complètement différent. Maintenant, nous avons été payés pour cela, mais le film n’a jamais été tourné. »