Todd McFarlane dit que Jamie Foxx est toujours prêt à jouer Spawn

Dans une interview avec Gamespot, Todd McFarlane a déclaré que Jamie Foxx était toujours attaché au prochain redémarrage de Spawn, que McFarlane dirigera. Foxx devrait jouer le personnage principal aux côtés de la co-star Jeremy Renner. Il y avait eu des rumeurs selon lesquelles Foxx devait abandonner en raison de conflits d’horaire.

McFarlane a déclaré: “C’était drôle parce que j’ai eu quelques entretiens avec des gens comme:” Vous savez, j’ai eu Jamie Foxx, j’ai eu Jeremy Renner, et j’étais sur le point d’obtenir le troisième gros frappeur. “Et J’ai dit que j’avais perdu ce gros frappeur et tout d’un coup, j’ai reçu un appel des gens de Jamie Foxx disant: «Quel est ce titre qui dit que vous avez perdu Jamie? Tu ne veux pas de Jamie? “Je n’ai pas dit ça. C’était en plus de Jamie et Jeremy, non? Quelqu’un a mal entendu ce que j’ai dit, mais ça va. Je l’ai nettoyé. “