Todd Phillips ne se souciait pas du box-office mais a fait quelque chose de significatif

Joker, l’un des films préférés des critiques et des Oscar 2020, est devenu un succès dès son lancement. Votre directeur, Todd Phillips, a révélé qu’il ne se souciait pas du box-office mais réalisait quelque chose d’important.

Cela fait près de quatre mois depuis sa première, et Joker C’est toujours un sujet de conversation. Le film, avec Joaquin Phoenix, est devenu un succès et l’une des bandes préférées des critiques. En attendant la confirmation d’une deuxième livraison, Todd Phillips Il a parlé de la véritable essence du film.

Joker est l’histoire de Arthur Fleck, un homme troublé par la vie qui doit faire face à la vie quotidienne de Gothic City avec un travail misérable et de multiples troubles qui compliquent ses journées. En plus de la maladie du rire incontrôlable, Arthur souffre également d’autres conditions psychologiques résultant des sévices et des sévices qu’il a subis dans son enfance. Le meurtre multiple dans une station de métro est le détonateur qui libère la sombre identité cachée chez Arthur.

La véritable essence du film

«À cette époque, je n’avais pas l’avantage de savoir comment la ligne de cette maladie mentale allait affecter les gens. J’ai eu tellement de gens qui m’ont approché, ils m’ont écrit des courriels ou sur Instagram, à propos, vous savez, «J’ai une sœur schizophrène et j’ai vu votre film et j’ai compris que je devrais être plus patient avec elle. Je dois être plus compréhensif. Certaines personnes me demanderont si je me sens justifié par le box-office, mais pour être honnête, cela n’a jamais été le cas. Nous voulions faire quelque chose d’important », a-t-il expliqué. Todd Phillips dans une interview

Joker Il a réussi à rassembler plus de 1,06 milliard de dollars au box-office mondial, une somme d’argent à laquelle personne ne s’attendait vraiment. Le film a commencé comme un petit projet de Warner bros.. cependant, la publicité faite non seulement par l’étude, mais aussi par les auteurs de revues, a augmenté les ventes de billets par le ciel. Il est rapidement devenu un grand succès de 2019 et un solide concurrent de la saison des récompenses. Grâce à JokerJoaquin Phoenix a remporté le Golden Globe, l’Actors Guild Award et le Film Critics Award.

