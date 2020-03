Tom Cruise affirme que Top Gun 2 a des scènes jamais vues auparavant

L’acteur Tom Cruise se charge de télécharger l’HYPE pour Top Gun 2 alors qu’il prétend que les scènes aériennes défient la mort.

Dans une récente interview, Tom Cruise il a pris quelques minutes pour parler de sa suite tant attendue de l’action Top Gun 2, et selon vos commentaires ce sera l’un des grands films de 2020.

Alors que de nombreux films ont déjà changé leurs plans de sortie en raison de la Pandémie de coronavirusTop Gun 2 (pour le moment) continue de sortir en salles dans le monde entier le 24 juin.

Tom CruiseIl a expliqué ce qui l’a convaincu de finalement signer la suite et qu’il le réunira avec le producteur original de Top Gun, Jerry bruckheimer.

«Nous venons juste de commencer à parler et j’ai réalisé qu’il y avait des choses que nous pouvions réaliser cinématographiquement. Et j’ai commencé à être enthousiasmé par ce grand défi de Comment faisons-nous?. Alors j’ai dit à Jerry: je le ferai si … je ne vais pas faire les choses avec CGI. “

Cependant, contrairement au Top Gun d’origine, l’action est cette fois réelle, car les acteurs se sont mis derrière les stands (avec des pilotes de chasse formés, bien sûr) et ont en fait expérimenté toutes les séquences d’action lourde de G-Force de première main.

«La chose différente à propos de ce film est que dans l’original, nous avons mis les acteurs dans les F-14 et nous ne pouvions utiliser aucun plan, à l’exception de certains trucs de Tom Cruise, car ils ont tous vomi. Il est hystérique de voir leurs yeux remonter dans leur tête. Ensuite, tout a été fait avec des astuces et des modèles. Mais dans Top Gun 2, Tom voulait s’assurer que les acteurs pouvaient être dans les F-18. ” Bruckheimer raconte en se remémorant l’expérience du tournage du classique de 1986.

L’acteur aime prendre des risques sur son tournage.

Tom Cruise, qui est déjà allé trop loin avec des cascades défiant la mort pour sa franchise Mission impossibleIl s’est assuré que Paramount connaissait exactement le niveau d’émotions qu’il espérait atteindre avec ce film avant le début du tournage.

“J’ai dit au studio: vous ne savez pas à quel point ce film sera difficile. Personne n’a jamais fait ça auparavant, il n’y a jamais eu de séquence aérienne prise de cette façon. Pour être honnête, je ne sais pas s’il y aura un autre moment. »

Synopsis officiel de Top Gun 2: Après plus de trente ans de service comme l’un des meilleurs aviateurs de la Marine, Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) continue d’être pilote d’essai et évite ainsi l’avancement en grade qui le laisserait ancré. Lorsqu’il forme un détachement de diplômés de Top Gun pour une mission spécialisée qu’aucun pilote vivant n’a jamais vu, Maverick rencontre le lieutenant Bradley Bradshaw (Miles Teller), appelant l’indicatif: «Gallo», le fils du défunt ami. Maverick et le lieutenant d’interception radar, le lieutenant Nick Bradshaw, également connu sous le nom de “Goose”.

Face à un avenir incertain et confronté aux fantômes de son passé, Maverick Il est impliqué dans une bataille avec ses propres peurs les plus profondes, aboutissant à une mission qui exige le sacrifice final de ceux qui seront choisis pour voler.

Partager

Publication précédente

La Phoenix Force a un grand allié pour détruire les Avengers

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.