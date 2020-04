Tom Cruise veut bientôt retourner au tournage de Mission Impossible 7

La pandémie mondiale causée par le Coronavirus a cessé de filmer Mission Impossible 7. Mais Tom Cruise veut reprendre le tournage en juin.

Mission Impossible 7 Ce fut le premier de nombreux films à gros budget à arrêter la production au début de cette année. Depuis qu’ils ont choisi de fermer leur tournage en Italie fin février en raison de la pandémie de coronavirus qui frappait ce pays à grande échelle. Maintenant, selon un nouveau rapport, il pourrait également être l’un des premiers titres majeurs à reprendre le tournage cet été lorsque le casting dirigé par Tom Cruise et l’équipe peut retourner au travail en toute sécurité.

Paramount, ainsi que tous les autres grands studios de cinéma, devra également faire face à un certain nombre de problèmes juridiques majeurs. Ainsi que l’incertitude apparemment sans fin quant au moment où suffisamment de tests médicaux seront effectués.

Jusqu’à ce que les tests soient disponibles à une échelle beaucoup plus grande et que des normes soient établies COVID-19 Dans l’industrie, aucune production cinématographique ou télévisuelle ne peut reprendre le tournage. Mais cette éventuelle date de redémarrage de juin pour Mission Impossible 7 est une bonne nouvelle. Il semble que les dirigeants soient optimistes quant à l’établissement des règles dans les semaines à venir. Bien que cela soit toujours sujet à changement.

Selon les derniers rapports, Tom Cruise est pressé de retourner au tournage dès que possible.

Ils ne retourneront probablement pas en Italie.

L’équipe derrière Mission Impossible 7 est également en train de déterminer si elle doit supprimer complètement la partie italienne de son tournage ou la retarder jusqu’à une date ultérieure lorsque le virus aurait pu potentiellement diminuer. Ce qui est clair, c’est que la date de sortie va changer et qu’ils sont actuellement en retard de deux mois.

Mission Impossible 7 et 8 ont un casting de luxe dirigé par Tom Cruise comme Ethan Hunt, Rebecca Ferguson comme Ilsa Faust et Simon Pegg comme Benji Dunn. De plus, ils seront ajoutés à Hayley Atwell (Agent Carter), Pom klementieff (Gardiens de la Galaxie Vol.2), Shea Whigham (Joker) et Nicholas hoult (X-Men: Dark Phoenix). Il a également été confirmé que Henry Czerny (Open Wounds) reprend son rôle d’Eugene Kittridge dans le premier film.