Tom Felton et Jason Isaacs ont discuté en vidéo

Deux des Serpentards les plus infâmes du monde sorcier, Draco et Lucius Malfoy, également connu en terre moldue comme Tom Felton y Jason Isaacs, ont fait des fans de Harry potter. Les acteurs ont pris un chat vidéo dans le cadre d’une collaboration de la Croix-Rouge pour souligner le pouvoir de la gentillesse et encourager les gens à rester à la maison et à appeler un ami au lieu de le voir en personne.

De cette façon, les deux acteurs britanniques se sont mis à l’aise et se sont rencontrés à nouveau pour discuter de la façon dont ils font face à l’épidémie de coronavirus et aux mesures d’auto-isolement. Tom Felton, qui vit la quarantaine de son jardin à Los Angeles, était sincère quant aux difficultés à accepter la réalité de la situation actuelle: «Quand quelque chose comme ça se produit, au sens masculin, vous voulez vous impliquer et être proactif et dire ‘Voici mon mission, c’est ce que je vais faire pour rester en sécurité “et puis il y a ces moments de terreur et de compréhension absolues.”

Pour sa part, Jason Isaacs Il a offert quelques mots sages sur sa propre situation qui nous rappellent de rester positifs: «Nous avons un foyer et nous avons de la nourriture, nous sommes donc dans une bien meilleure situation que les gens qui n’ont nulle part où vivre, pas de nourriture à manger, pas d’argent, et tout le reste les personnes malades ou mourantes. Nous ne pouvons donc pas nous plaindre. ” Malgré ces perspectives raisonnables, l’acteur connu sous le nom de Lucius Malfoy reconnaît que l’épidémie de COVID-19 “est rare et effrayante”. Isaacs tend la main pour encourager les téléspectateurs à faire du bénévolat ou à faire un don pour soutenir l’aide humanitaire.

Et maintenant, la grande question, aurons-nous un autre film Harry Potter avec le casting original? En 2019, Tom Felton a parlé de cette rumeur et peut-être d’une possibilité.