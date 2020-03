Tom Hanks a révélé comment la quarantaine vit avec sa femme

Partager

Il y a quelques jours, Tom Hanks a révélé sur son compte Instagram que lui et sa femme étaient infectés par un coronavirus. Maintenant, alors qu’il est en quarantaine, il a décidé de montrer comment va son quotidien.

Il y a des jours, Tom hanks a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il avait contracté un coronavirus avec sa femme, Rita Wilson. Le couple a été diagnostiqué en Australie, où l’acteur tournait le film sur Elvis presley dirigée par Baz Luhrmann.

Après cette nouvelle inattendue, les enfants du couple ont pris les réseaux sociaux pour informer le public du quotidien de Tom hanks et de son mieux. N’oubliez pas que les deux sont en quarantaine et subissent un traitement; Malgré tout, le couple est de bonne humeur et assez calme. Il y a quelques jours, le double lauréat d’un Academy Award s’est tourné vers son Instagram pour une mise à jour sur sa santé et celle de sa femme.

“Salut les amis. Rita Wilson et moi tenons à remercier tous ceux ici en Australie qui prennent si bien soin de nous. Nous avons Covid-19 et nous sommes isolés, donc nous n’infecterons personne d’autre. Il y en a qui pourraient entraîner une maladie très grave. Nous le prenons avec clameur. Il y a des choses que nous pouvons tous faire pour surmonter cela en suivant les conseils d’experts et en prenant soin de nous et des autres; Non? N’oubliez pas, malgré tous les événements actuels, vous ne pleurez pas! Hanx », dit l’écriture de Tom Hanks.

Les mesures prises

Certains pays, comme les États-Unis, semblent de moins en moins préparés ou, dans le cas de l’Italie, ont du mal à éviter d’être submergés par les infections. Dans d’autres, comme la Corée du Sud, les autorités sont intervenues rapidement pour prévenir et isoler un grand nombre de personnes et, jusqu’à présent, elles semblent contrôler leurs flambées.

Tom hanks c’est maintenant le visage public de l’ampleur croissante de cette nouvelle pandémie. Ce qui était autrefois un problème national pour la Chine, où le virus est originaire et a éliminé des milliers de personnes, est devenu une horreur mondiale.

Partager

Publication précédente

Un endroit calme 2 a retardé sa date de sortie en raison d’un coronavirus

Article suivant

MODOK pourrait faire ses débuts dans les films Marvel

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre une grande partie de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.