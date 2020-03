Tom Hanks annonce sur Twitter qu’il a été testé positif pour le coronavirus

Tom Hanks a annoncé que sa femme et lui ont été testés positifs pour le coronavirus. Au cours des dernières semaines, COVID-19 alias coronavirus a continué de se propager à travers le monde, infectant plus de cent mille personnes et tuant des milliers. Bien que les changements apportés aux entreprises et aux divertissements soient pâles par rapport à la façon dont la maladie affecte la vie humaine, Hollywood n’a pas été à l’abri de changer ses habitudes à la suite de la propagation du coronavirus.

L’une des premières chaussures à tomber alors que Hollywood s’adapte à l’épidémie a été la décision de MGM de retarder la sortie de No Time to Die. Alors que la plupart des films sont jusqu’à présent restés sur la cible pour leurs sorties d’été, le nouveau film de James Bond, ainsi que Peter Rabbit 2, ont repoussé leurs dates de sortie à l’automne. Pendant ce temps, il y a eu des annulations de festivals de cinéma et des inconvénients à travers le monde, tandis que des milliers de cinémas internationaux ont été fermés. Il a également été récemment annoncé que la production de The Falcon et The Winter Soldier avait été modifiée en raison de la propagation du coronavirus à l’étranger.

Maintenant, le légendaire acteur Tom Hanks a révélé qu’il avait été testé positif pour le coronavirus. Il a publié une déclaration sur les réseaux sociaux qui annonçait que lui et sa femme Rita Wilson se sentaient sous le temps en Australie et ont décidé de se faire tester alors que l’épidémie se propageait. Ils resteront isolés en Australie et continueront d’être surveillés par des responsables médicaux.

Développement…

Source: Tom Hanks

