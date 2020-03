Tom Hanks et sa femme ont un coronavirus

Partager

L’acteur Tom Hanks révèle que lui et sa femme Rita Wilson ont été testés positifs pour le coronavirus.

Hollywood megastar Tom hanks (Big, Forrest Gump) a annoncé que lui et sa femme Rita Wilson ont été testés positifs pour Coronavirus alors qu’ils étaient en Australie.

Le couple a commencé à montrer des symptômes alors qu’il était dans ce pays, où Tom hanks est en train de filmer le film biographique de Elviset a consulté un médecin. Malheureusement, les deux ont été testés positifs pour COVID-19. Pour le communiquer, il a eu recours aux réseaux sociaux.

“Salut les amis. Rita et moi sommes ici en Australie. Nous nous sentons un peu fatigués, comme si nous avions des rhumes et des courbatures. Rita avait des frissons qui allaient et venaient. Fièvres légères aussi. Pour bien faire les choses, comme cela est nécessaire dans le monde en ce moment, nous avons été testés pour le coronavirus et trouvés positifs. »

“D’accord maintenant … que faire ensuite? Les responsables médicaux ont des protocoles qui doivent être suivis. Les hacks «seront évalués, observés et isolés aussi longtemps que la santé et la sécurité publiques l’exigeront. Ce n’est pas beaucoup plus qu’une approche unique, n’est-ce pas? »

«Nous garderons tout le monde publié et mis à jour. Prends soins de-VOUS!”. Tom Hanks a écrit sur les réseaux.

De plus en plus d’événements publics sont annulés.

Peu de temps après Tom hanks partager les nouvelles avec le monde, NBA a annoncé que le reste de la saison sera suspendu après qu’un joueur de la Utah Jazz également positif. Aussi le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé une suspension de 30 jours du voyage de l’Europe aux États-Unis. Il E3, la foire de jeux vidéo la plus importante au monde, a également été annulée. Beaucoup de films ont sorti leurs premières et certains d’autres méditent.

À ce jour, plus de 115 000 cas de Coronavirus dans le monde, et la maladie a tué plus de 4 200 personnes.

Partager

Publication précédente

Red Hood, The Outlaw: Prince of Gotham. Jason rentre à la maison

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.