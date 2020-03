Tom Hanks était le 1er malade de la célébrité (avant le coronavirus)

Un producteur pour Le dernier homme sur terre rappelle que Tom Hanks a été la première victime de la peste fictive de la série, bien avant que l’acteur ne devienne un coronavirus pour de vrai. Désormais certifiée comme pandémie, l’épidémie de coronavirus a frappé le monde du divertissement de manière considérable lorsque la superstar Hanks et sa femme Rita Wilson ont toutes deux déclaré avoir été testées positives pour le virus en Australie.

Hanks et Wilson, qui ont été Down Under pendant que Hanks travaille sur le biopic musical d’Elvis de Baz Luhrmann, sont entrés en isolement en raison du test positif et ont été plus tard rapportés par le fils Colin Hanks comme étant de bonne humeur. Alors que la plupart des pays du monde se sont inquiétés de la situation de Hanks et Wilson, au moins un média satirique australien a pu faire quelque chose de positif (pour eux-mêmes) à partir de ce sujet en créant une fausse histoire disant que Hanks avait reçu une ligne de volleyball Wilson hors de Cast Away pour lui tenir compagnie en quarantaine. L’histoire du volley-ball a été transmise sur Internet comme réelle avant d’être finalement révélée comme un faux utilisant une vieille photo de Hanks.

La dernière légèreté concernant la situation très grave des coronavirus de Hanks et Wilson vient du producteur du dernier homme sur Terre, Jonathan Gabay, qui s’est rendu sur Twitter pour rappeler une coïncidence sauvage impliquant l’émission et Hanks. Dans la série, une maladie mystérieuse efface la plupart des vies sur terre en 2020, laissant le personnage de Will Forte comme le «dernier homme sur terre» titulaire (jusqu’à ce qu’il rencontre très bientôt d’autres personnes). Dans l’émission, Hanks était en fait la première personne à mourir de la maladie, comme l’a rappelé Gabay. Voir son tweet dans l’espace ci-dessous:

Nous avons fait une émission intitulée #TheLastManOnEarth sur un virus qui a anéanti la planète en 2020 et je viens juste de me rappeler que Tom Hanks est décédé en premier

– GabayJonathan (@GabayJonathan) 12 mars 2020

Bien sûr, en réalité, Hanks n’est heureusement pas mort, et la pandémie de coronavirus est loin d’anéantir toute vie humaine comme dans Le dernier homme sur Terre. Cependant, étant donné la gravité de la situation actuelle, il n’est pas surprenant de voir des gens se référer à la culture pop apocalyptique comme le spectacle FOX maintenant annulé au nom de l’humour sombre. En effet, un autre producteur de l’émission, Christopher Miller, a également fait une demi-plaisanterie sur la façon dont la série a «prédit» l’épidémie de coronavirus. Un autre ouvrage fréquemment référencé depuis que le coronavirus est devenu l’histoire dominante dans le monde est Contagion de Steven Soderbergh, qui est devenu une option de streaming très populaire ces dernières semaines.

Si en effet Le dernier homme sur terre est une œuvre prophétique, alors Hanks et la plupart des autres dans le monde se dirigent vers un terrible destin. Heureusement, la culture pop n’est pas réellement prédictive, mais ne semble que de cette façon, car la vie réelle s’aligne parfois à peu près avec des œuvres fictives passées. Même The Simpsons, qui a souvent été cité comme un spectacle prophétique en raison de ses nombreux Simpsons mystérieux, prédit des coïncidences, n’est pas vraiment un entrepôt de connaissances mystiques, mais ne semble l’être que grâce aux lois de la probabilité mathématique.

