Tom Hanks revient sur la Seconde Guerre mondiale: Troll et affiche de ‘Greyhound’

Sony Pictures a publié la première bande-annonce et affiche de ‘Greyhound‘, film avec lequel Tom Hanks revient sur la Seconde Guerre mondiale. Et il le fait pour tout ce qui est génial, avec cette production biblique inspirée d’un roman de C.S. Forestier qui produit et dont le script signe également.

Se déroulant pendant les premiers jours de la participation des États-Unis à la Seconde Guerre mondiale, le film, qui, bien qu’il puisse sembler vrai, n’est pas inspiré par des événements réels, s’articule autour d’un convoi international de 37 navires alliés dirigés par le commandant nouvellement promu Ernest Krause .

Sa mission, traverser l’Atlantique Nord … une mission en apparence simple qui, bien sûr, ne sera pas tant lorsque plusieurs sous-marins allemands feront leur apparition sans vouloir mieux dire, faire la guerre.

Stephen Graham, Manuel Garcia-Rulfo, Karl Glusman et Elisabeth Shue accompagnent Hanks dans ce film, budgétisé en un peu plus de 50 millions de dollars, réalisé par Aaron Schneider (‘The Last Great Da’) et pour atteindre les théâtres des États-Unis United, enfin, le 12 juin 2020, plus d’un an après ce qui était initialement prévu.

Rappelez-vous enfin que Hanks était le protagoniste de “Save soldat Ryan”, ainsi que le créateur et producteur exécutif avec le réalisateur de cela, son bon ami Steven Spielberg, de ‘Frères de sang’ (2001) et «Le Pacifique» (2010), les deux séries HBO acclamées qui seront bientôt rejointes par une troisième, «Maîtres de l’air», cette fois soutenu par Apple TV +.

Premièrement, comment pourrait-il en être autrement, une minisérie ambitieuse composée de huit ou neuf épisodes et d’un budget d’attention compris entre 200 et 250 millions de dollars. Presque rien.

