Tom Hardy comme Al Capone: la nouvelle bande-annonce de Capone de Josh Trank

Avec vous, la première bande-annonce a finalement été baptisée ‘Capone‘film précédemment connu sous le nom de «Fonzo» qui tourne autour d’un Al Capone qu’il incarne cette fois Tom Hardy, dans une interprétation qui fait référence au Michael Peterson qui a interprété aux ordres de

Nicolas Winding Refn dans ‘Bronson‘, le film (plus que recommandé) qui en 2009 a définitivement lancé la carrière des deux.

Josh Trank, responsable de ‘Chronicle’ et de la version inédite de ‘Fantastic Four’, est l’auteur et le réalisateur de cette production pour BRON Studios, A Band Apart, Addictive Pictures, Creative Wealth Media Finance et Lawrence Bender Productions qui après quelques time in limbo, sera publié aux États-Unis le 12 mai par Vertical Entertainment.

Kyle MacLachlan, Linda Cardellini, Matt Dillon et Kathrine Narducci complètent le casting principal de ce film centré sur la dernière année de vie du célèbre Al Capone, un homme d’affaires et contrebandier impitoyable qui a dirigé Chicago dans les années 1920 et 1930 avec l’aide de le fer devenant le gangster le plus célèbre et le plus redouté de la tradition américaine.

Après cela et à l’âge de 47 ans, après près d’une décennie d’emprisonnement, la démence commence à pourrir l’esprit d’Al car, comme le dit son synopsis officiel, son passé est rendu présent à travers les souvenirs angoissés et violents de une vie dédiée au crime qui se confond avec son état de veille actuel au bord de la mort.

