Tom Hardy confirme Spider-Man pour Venom 2 puis regrette

Spider-Man sortira-t-il dans Venom 2? La question est très séduisante mais nous n’avons pas la réponse, même si Tom Hardy joue cette idée sur les réseaux sociaux.

La première est venue la nouvelle confirmant qu’ils avaient changé la première de Venin 2 Octobre 2020 à 25 juillet 2021. Nous savons également que le film aura le titre de Venom: qu’il y ait du carnage. Mais aussi, son protagoniste Tom hardy Il a téléchargé une image de son personnage face à Spider-man. Bien qu’il ait rapidement supprimé le message de ses réseaux sociaux. Le problème est que si vous avez 6,3 millions de followers, quelqu’un va sûrement prendre une capture d’écran et après cela, vous ne pourrez plus arrêter ce que vous avez téléchargé sur Instagram.

Qu’il a téléchargé est l’image de Tom Hardy de Spider-Man, cela ne signifie pas que le héros Marvel va être un élément clé du film Venom 2, mais même ainsi, il faut se rappeler que c’est quelque chose que l’acteur fait généralement beaucoup. Depuis qu’il a posté une image d’Andy Serkis et l’a rapidement supprimée avant d’être embauché comme réalisateur. Il a également fait de même avant qu’il ne soit confirmé que nous connaîtrions le passé du méchant Cletus Kasady (Woody Harrelson). Donc, s’il y a une faible chance que Spider-Man apparaisse dans le film, il est clair que Tom Hardy le sait et est prêt à jouer avec ces informations avec ses followers.

De quoi parlera le film?

Venom 2 nous ramènera à Eddie Brock (Tom Hardy), un journaliste qui est entré en contact avec un être étranger et ils deviennent tous les deux les protecteurs de la ville de San Francisco. Mais cette fois, il devra faire face à une grande menace, car le psychopathe Cletus Kasady (Woody Harrelson) sortira de prison et en plus il obtiendra un symbiote et ils formeront un être très puissant appelé Carnage.

On suppose que ce tueur en série s’échappera dans le film Morbius, le vampire vivant. Les deux histoires sont donc liées. Il ne manquerait donc que Spider-Man, qui se trouve actuellement dans l’univers cinématographique Marvel. Bien que passer aux versements SONY ne soit pas si facile, mais vous ne devriez pas perdre espoir de voir un grand combat à trois.