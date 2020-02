Tom Hardy et Woody Harrelson présentent de nouvelles photos de Venom 2

De nouvelles photos de décors sont venues en ligne de Venom 2 avec Tom Hardy et Woody Harrelson sur le tournage de la suite. Le photographe Greg Williams a partagé quelques photos de la production basée à San Francisco, que vous pouvez consulter ci-dessous. Les photos n’ont pas beaucoup (ou quoi que ce soit) de spoilers, mais nous voyons Hardy au milieu d’une forte pluie et une autre où il s’amuse avec Harrelson.

Hardy et Harrelson jouent dans la suite aux côtés de Michelle Williams et Reid Scott, reprenant leurs rôles d’Anne Weying et Dan Lewis, avec Naomie Harris rejoignant les films en tant que Shriek, un personnage ayant un lien romantique avec Carnage dans les pages de la bande dessinée. Andy Serkis réalise le film, qui sort le 2 octobre.