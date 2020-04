Tom Hardy partage à quoi ressemble un combat sans venin

Sur son compte Instagram, Tom Hardy voulait donner une vidéo très frappante aux fans de Venom. L’acteur voulait montrer à quoi ressemblent des combats étranges sans effets spéciaux.

Venin c’est devenu un succès au box-office. Mais avant de réussir à conquérir le public, le film a déjà fait le bonheur de l’équipe, ou du moins c’est ce que montre la drôle de vidéo qu’il a partagée Tom Hardy. Dans cette publication, nous ne verrons pas seulement une scène amusante à cause des images sans manque d’effets spéciaux, qui ont été directement extraites d’un enregistrement réalisé sur le plateau lui-même; mais une fois le son accompagnant la scène entendu, les choses changent. Pouvez-vous répéter le combat d’un film d’action de super-héros écouter le thème mythique Hungry Eyes de Dirty Dancing? Par la publication de l’acteur, il est entendu que oui.

Tom hardy décrit le moment comme quelque chose de “pas très inconfortable” au ton sarcastique très conforme à la bonne humeur avec laquelle il semble que tout le tournage de ce film Sony a eu lieu, dont la suite a été rapidement confirmée et qui a déjà révélé l’origine de la méchant inquiétant. Dans la séquence susmentionnée, que nous avons pu voir sur grand écran dans le cadre de leur spectaculaire bataille finale, Riz Ahmed et Hardy jouent dans quelque chose de similaire à une danse alors qu’ils reproduisent la chorégraphie qui sous-tend la confrontation entre leurs personnages Eddie Brock et Carlson Drake. Bien sûr, sans les effets spéciaux qui ont été ajoutés plus tard en post-production et avec le célèbre thème en arrière-plan, il semble impossible de prendre ce moment au sérieux.

Le venin reste inchangé, pour l’instant

De nombreux films et séries ont été contraints d’arrêter le tournage ou de changer leurs dates de sortie à cause du coronavirus. Pour le moment, cela ne s’est pas produit avec Venin 2. Le film de Tom Hardy a réussi à garder sa date de sortie au 2 octobre de cette année.