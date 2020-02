Tom Hardy sera le légendaire explorateur Ernest Shackleton dans un nouveau biopic

VaVariety nous savons que Tom Hardy (‘Dunkerque’) a officiellement signé pour jouer dans le film biographique sur l’explorateur anglo-irlandais Ernest Shackleton, dont le titre est «Shackleton». En 2016, il était déjà question de la possibilité de ce projet d’avoir la production exécutive de Hardy avec Dean Baker pour son label “Hardy Son & Baker”.

“Tom et moi avons toujours été mis en scène avec Shackleton pour son leadership, son optimisme contagieux et sa confiance absolue en son équipe”, a déclaré Baker dans un communiqué. “À une époque où les dirigeants mondiaux semblent se chercher plus pour eux-mêmes que pour la société, Shackleton a sacrifié ses propres besoins pour assurer le bien-être de son équipe, et c’est inspirant.”

Qui était Shackleton? C’est l’une des principales figures de «l’ère héroïque de l’exploration de l’Antarctique». Il a effectué trois expéditions britanniques en Antarctique, dont on se souvient pour son courage et son bon travail dans les adversités. En 1914, son navire, l’Endurance, était coincé sur un banc de glace qui l’écrasa lentement et finit par le couler. Les explorateurs ont été isolés pendant plus de deux ans, mais grâce à la capacité de leur chef, ils ont réussi à renvoyer tous vivants du continent gelé, un exploit qui a conduit Shackleton à être considéré comme un héros.

Shackleton a eu une vie agitée et insatisfaite. Nommé chevalier par le roi Édouard VII, dans ses efforts pour faire fortune, il a lancé de nombreuses entreprises et projets, dont aucun ne prospère. En 1921, l’explorateur organisa un nouveau voyage en Antarctique à des fins scientifiques, l’expédition Shackleton-Rowett, mais avant qu’elle n’atteigne le continent glacé, il subit une crise cardiaque et mourut dans les îles Georgias du Sud.

Le film présente un scénario de Peter Straughan, avec Heyday Films, le producteur qui est derrière les films nominés aux Oscars “ Histoire d’un mariage ” et “ Il était une fois à … Hollywood ”, collaborant à sa production avec Studio Channel. Les deux sociétés travaillent actuellement sur l’adaptation cinématographique de «Pippi Calzaslargas».