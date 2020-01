Tom Hiddleston a commencé à préparer le tournage de la série

Les fans souhaitent que Loki, la nouvelle série de Marvel, J’ai finalement atteint Disney + Récemment, son protagoniste Tom Hiddleston Il a montré qu’il avait commencé à préparer le tournage de la fiction.

Depuis qu’il a été annoncé que Loki aurait une série, les fans de Marvel et du frère de Thor Ils étaient plus heureux que jamais. Au milieu de l’attente et de l’anxiété de voir comment ce nouveau projet sera Disney +, Tom Hiddleston Il a montré qu’il avait déjà commencé à préparer le tournage de fiction.

Dans votre compte Instagram, Tom Hiddleston Il a mis en ligne une vidéo dans laquelle il peut être vu portant un harnais et se poussant pour faire un grand saut. Bien qu’il semble qu’il se porte bien, ce qui manque ici, c’est l’atterrissage, car il touche presque son visage contre le sol. Cependant, l’interprète le prend avec bonne humeur. Il suffit de lire la description qui accompagne la publication: “La préparation se passe très bien #Loki”, explique l’acteur sur un ton drôle.

“C’est l’une des opportunités créatives les plus excitantes que j’ai rencontrées”, a déclaré le protagoniste de Loki en août 2019 à Entertainment Weekly en parlant de ce projet. “C’est un nouveau territoire, un nouveau monde, de nouveaux défis et je veux vraiment commencer”, a déclaré l’acteur. Cette nouvelle série Disney + suivra le dieu du mensonge et du mal dans une chronologie alternative qui s’est ouverte dans Avengers: Fin de partie lorsque vous vous êtes échappé avec le Teseracto. De plus, nous pourrions avoir une version féminine du personnage de Sophia Di Martino et Marvel recherche déjà une petite version Loki.

Marvel atterrit complètement sur Disney +

Loki fait partie de la série que Disney + prépare axée sur certains des personnages de Marvel et qui nous permettra de les approfondir. The Falcon and The Winter Soldier et WandaVision seront les premiers à arriver au cours de cette année.

Par la suite, il Et si Marvel…? en 2021 avec Loki. D’autres qui arriveront également, bien que nous ne sachions toujours pas quand, sont Mme Marvel, Moon Knight et She-hulk. Pour le moment, Hawkeye Il est suspendu jusqu’à nouvel ordre.

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.