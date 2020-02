Tom Hiddleston star dans la série Netflix ‘White Stork’

Go Deadline rapporte que le vainqueur de la star du Golden Globe et de l’UCM, Tom Hiddleston (“ High-Rise ”), revient à la télévision pour jouer dans un thriller politique Netflix intitulé«Cigogne blanche». Le rôle de Hiddleston dans la nouvelle série est celui d’un politicien britannique nommé James Cooper.

L’histoire se concentre sur James Cooper, qui est sélectionné pour briguer un siège au Parlement. Cependant, toute sa carrière et sa vie personnelle sont sérieusement menacées lorsque Asher Millan, un gars qui l’examine en prime time, découvre des secrets potentiellement dangereux enfouis profondément dans son passé qui pourraient provoquer sa survenance immédiate.

La série comprendra 10 épisodes qui mettront en vedette le scénario et la production exécutive de Christopher Dunlop, avec Kristoffer Nyholm (‘Taboo’) en tant que réalisateur. Eleven, la société derrière la populaire série pour adolescents Netflix, «Sex Education», produit la série.

En plus de jouer le méchant préféré de nombreux fans à UCM (qui aura bientôt sa série télévisée sur Disney +), Hiddleston était aux côtés d’Olivia Colman de la célèbre série limitée de la BBC, “ The Night Manager ”, une performance qui lui a valu deux Nominations aux Emmy Awards et un Golden Globe du meilleur acteur.