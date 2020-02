Tom Holland a révélé qu’il savait “tout” sur la bande

Partager

Spider-Man 3 est déjà un fait. Mais, en 2019 lors du conflit entre Sony et Marvel, nombreux étaient ceux qui pensaient que le personnage n’aurait pas un bon avenir. Après la tempête et la situation déjà assez claire, Tom Holland a révélé que cette fois il sait “tout” sur ce film.

Quand le pacte a finalement été annoncé entre Sony et Marvel de continuer avec le caractère de Peter Parker, nombreux étaient ceux qui respiraient, soulagés de savoir que Spider-man 3 J’ai continué. L’un d’eux était Tom Holland, qui est chargé de donner vie à Spidey, et qui a récemment révélé que cette fois il est au courant de “tout”.

Après tant de souffrances et de désespoir de la part des fans, il est confirmé que Tom Holland restera Peter Parker dans un futur Spider-Man 3 À son tour, il sera également dans un autre film qui implique d’autres super-héros de l’univers Marvel. Mais en attendant que tous ces projets prennent vie, l’acteur a voulu secouer les réseaux en déclarant qu’il connaît tous les détails de l’univers du film Marvel.

«Je sais tout maintenant. J’ai eu ma grande réunion de présentation avec Marvel et Sony il y a deux semaines et je connais tous les secrets », a-t-il commenté Tom Holland Hey U Guys lors de la première d’Onward. “Mais j’ai aussi fait mille interviews, donc je sais comment ne pas gâcher plus de films avec des spoilers.” De toute façon, L’interprète a toujours clairement fait part de son intention de rester Spider-Man malgré les tensions entre les deux études.

“Ce n’est pas mon dernier match contre Spider-Man”, a déclaré Tom Holland au Keystone Comic Con l’année dernière lors de la rupture entre Sony et Marvel. «Il y a certainement plus à venir. Nous nous sommes assis avec certains de nos créateurs. Présentation de Spider-Man 3, qui sera quelque chose de très spécial, ce sera quelque chose de très différent. Je suis tellement reconnaissante que Marvel ait changé ma vie et m’a permis de réaliser mes rêves, et que Sony m’a permis de continuer à vivre mon rêve“.

Partager

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.