Tom Holland a «tous les secrets» pour le troisième film de Spider-Man

Attention, spoiler-hounds: Tom Holland a tous les secrets du prochain film Spider-Man. Mais il promet qu’il fera mieux de ne pas les révéler cette fois. Holland, qui a eu une histoire de gâcher par inadvertance de grands moments de l’univers cinématographique Marvel, a parlé avec HeyUGuys lors de la première de son film Pixar Onward et a déclaré qu’il savait parfaitement ce qui allait se passer dans le prochain film conjoint MCU / Sony. pour le personnage.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’on lui avait dit à propos du film, Holland a souri et a dit: «Je sais tout maintenant. J’ai eu ma grande rencontre avec Marvel et Sony environ deux semaines [ago]et je connais tous les secrets. Mais j’ai aussi fait environ mille interviews, donc je sais comment ne plus gâcher un film! “

Il a poursuivi en disant qu’il «ne pouvait vraiment pas attendre» pour se remettre en costume et faire rouler des caméras sur le film. Marvel et Sony n’ont pas encore révélé grand-chose sur le film, qui sortira le 16 juillet 2021.