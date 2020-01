Tom Holland célèbre Avengers: Golden Tomato Win de Endgame – En mangeant une tomate

Avengers: Fin de partie La star Tom Holland célèbre la victoire de Golden Tomato du film à succès en mangeant une tomate. Fin du jeu a peut-être été laissée hors de la liste lorsque les nominations aux Oscars pour le meilleur film ont été annoncées récemment (un an après que Black Panther ait décroché un rare nom du meilleur film pour une bande dessinée), mais le film a certainement eu le dernier mot au box-office, une somme record de 2,79 milliards de dollars dans le monde.

Selon James Cameron, le record du box-office d’Endgame tombera lorsque l’ancien champion Avatar sera réédité, mais pour le moment, le film culminant des Avengers reste le plus grand film de tous les temps. En plus de son énorme succès au box-office, Endgame s’est également avéré être un grand succès auprès des critiques, détenant actuellement un score de 94% sur Rotten Tomatoes. Inutile de dire que le film de super-héros a fait un travail incroyable en satisfaisant les fans hardcore de Marvel, le grand public et les critiques de cinéma quand il est sorti en 2019. En effet, le seul qui ne soit pas satisfait du film est probablement Martin Scorsese, qui a fait publiquement savoir qu’il était pas un grand fan des films Marvel (bien que je n’en ai probablement jamais vu).

Même si cela n’a pas impressionné Scorsese ou obtenu une nomination aux Oscars du meilleur film, Fin du jeu a réussi à décrocher récemment un prix prestigieux, remportant le prix Golden Tomato de Rotten Tomatoes pour le meilleur film à grande diffusion. Pour célébrer la victoire, la star de Spider-Man, Holland, a rejoint les directeurs de Endgame, les Russo Brothers, pour manger des tomates sur leur Instagram. Voir la vidéo du chomp de tomate festif dans l’espace ci-dessous:

Fin de partie a réussi à remporter sa grande victoire Golden Tomato malgré une concurrence assez rude dans la catégorie du meilleur film à large diffusion. Jordan Peele’s Us, Toy Story 4, Rives, Knives Out, Booksmart, The Farewell, Holland’s own Spider-Man: Far From Home, Once Upon a a Quin Tarantino Temps à Hollywood, Shazam! et Little Women de Greta Gerwig.

En effet, cette liste de films à large diffusion très performants démontre qu’il y avait pas mal de diversité parmi les offres de studios en 2019, malgré les cris de gens comme Scorsese que les films de super-héros nuisent à l’entreprise par leur domination financière. Si tout va bien, si 2019 a appris quelque chose à l’industrie, c’est qu’il y a un grand marché pour les films non franchisés. Mais bien sûr, la réalité est que Avengers: Fin de partie et d’autres grands titres de bandes dessinées règnent toujours au box-office et dans le discours global de la culture pop. Les critiques sont également à bord avec des films de bandes dessinées qui montrent une certaine astuce et une puissance émotionnelle, comme le montrent clairement les choix de Rotten Tomatoes. Il sera intéressant de voir comment le marché évoluera dans les années à venir, car le public indiquera clairement qu’il aime la diversité des choix aux côtés des grands films de bande dessinée que tout le monde voit et dont il parle.

