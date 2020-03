Tom Holland confirme que le troisième épisode de «Spider-Man: Homecoming» commencera le tournage en juillet

Suite au renouvellement de l’accord entre Marvel Studios et Sony Pictures, il y a eu beaucoup de spéculations concernant l’avenir de la franchise Spider-Man avec Tom Holland. L’acteur de 23 ans est sorti de tant de rumeurs et a confirmé (via IGN) que la production devrait commencer en juillet prochain.

Lors de la promotion de sa nouvelle aventure Pixar, ‘Onward’, l’acteur (qui prétendait ne pas encourir de spoilers) a révélé que nous sommes face à un script “absolument fou” et que ce troisième opus mettra à nouveau en vedette le retour de Zendaya dans son rôle de MJ.

Holland reviendra en tant que super-héros du titre dans un nouveau film Sony / Marvel qui présentera une nouvelle galerie de méchants. En outre et selon l’accord entre les deux studios, Holland’s Spider-Man apparaîtra également dans un autre futur film de Marvel Studios.

En ce moment, le troisième opus de ‘Spider-Man: Homecoming’ est daté du 16 juillet 2021, entrant dans une phase 4 de l’UCM elle-même bondée. Cette date met Spider-Man en concurrence directe avec une autre première très importante comme ‘Mission: Impossible 7’ (première le 23 juillet 2021). En ce qui concerne le calendrier Sony, il comprend la suite de «Venom», «Morbius», un film de «Kraven le chasseur» et un spin-off de «Silver Sable et Black Cat». Il reste à voir si ces films interagiront avec Spider-Man et UCM de Hollande, bien que la porte semble ouverte.

En ce qui concerne les projets à venir de Marvel Studios, ils incluent ‘Black Widow’ (sorti le 30 avril 2020), ‘The Eternals’ (sorti le 30 octobre 2020), ‘Shang-Chi et la légende des dix anneaux’ (12 février 2021), la série ‘WandaVision’ et ‘Loki’ pour le printemps 2021, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ (création le 30 avril 2021), la série ‘What If .. .? ‘ pour l’été 2021, la série ‘Hawkeye’ pour l’automne 2021, ‘Thor: Love and Thunder’ (création le 29 octobre 2021) et enfin ‘Black Panther 2’ (création le 6 mai 2022) .