Tom Holland dit qu’Uncharted commence le tournage dans quatre semaines

Le film Uncharted entre enfin dans la phase de tournage, selon la star Tom Holland. Holland a parlé avec IGN lors de la première mondiale de Pixar’s Onward, Holland a discuté du long film gestationnel dans lequel il jouera un jeune Nathan Drake aux côtés de Mark Wahlberg dans le rôle de Sully.

“Si je suis honnête, l’un de mes jeux vidéo préférés est le quatrième jeu Uncharted”, a déclaré Holland. “Incroyable. Et une grande partie de l’inspiration du film est venue de ce jeu en particulier. C’était intéressant, quand je me suis assis avec [Sony Pictures head] Tom Rothman et nous parlions de jeux vidéo, et je me disais «Oh, je viens de terminer Uncharted». Et il disait «Eh bien, pourquoi ne joues-tu pas à Nathan Drake?» Je me souviens avoir dit: «Je le ferais faire quoi que ce soit pour jouer Nathan Drake. Je vous en prie, ce serait incroyable. »»

Il a poursuivi: «Alors oui, nous commençons à tourner dans environ quatre semaines. Mark Wahlberg va être incroyable en tant que Sully. Le département des cascades que nous avons là-bas à Berlin a déjà fait un travail incroyable, en préparant les cascades, et ça va être passionnant. “

Le film a récemment perdu son dernier réalisateur à Travis Knight à la fin de l’année dernière. Ruben Fleischer aurait été en pourparlers pour reprendre le film, qui sortira le 5 mars 2021.