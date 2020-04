Tom Holland mériterait l’Oscar pour le prochain film

L’acteur de 23 ans a conquis le cœur des fans pour son rôle de Spider-Man dans le MCU. Cependant, alors que le troisième film de l’arachnide est en route, Tom Holland Il a également passé son temps à jouer dans des projets en dehors de la franchise de plusieurs millions de dollars, et peut-être que l’un d’entre eux le rendra digne d’un Oscar.

Une telle prédiction est venue du cinéaste Joe Russo, qui avec son frère Anthony a conçu le film le plus rentable de tous les temps. Mais au-delà de Avengers: Fin de partie, ils ont promu – en tant que réalisateurs ou producteurs – d’autres types de longs métrages qui les ont curieusement réunis à nouveau avec des visages familiers de l’univers Marvel (par exemple, 21 ponts avec Chadwick Boseman).

Le film sortira par la maison de production AGBO – fondée par le Russo en 2018 – Cerise, un drame criminel qui racontera l’histoire de Nic Walker, un militaire souffrant de stress post-traumatique qui est accro aux opioïdes. Plus tard, il commencera à voler des banques afin de soutenir économiquement sa dépendance.

Inspiré du roman éponyme, Cherry présente Tom Holland dans le rôle-titreet avec Joe et Anthony Russo dans le fauteuil de direction. Le premier de ces cinéastes a récemment parlé à ComicBook du film en question et en a profité pour applaudir le travail de son protagoniste.

“Je pense que c’est une performance digne d’un Oscar”, a-t-il déclaré. Joe Russo. “Je considère que [Holland] c’est absolument incroyable dans le film. Il donne une performance déchirante. Ce qu’il fait émotionnellement et physiquement est incroyable. Nous n’avons pas vu un acteur dans un rôle comme celui-ci depuis longtemps. Le film s’étend sur une décennie et est complété par une performance épique. Celui que j’espère certainement est dans la conversation des Oscars. »

Cherry a terminé son tournage fin janvier 2020. Depuis lors, il a subi une post-production inadéquate en raison de la pandémie de COVID-19. En outre, il existe déjà une certaine inquiétude quant à la durée de résolution des détails de distribution.

«Nous avons édité à distance avec notre éditeur. Nous sommes sur le point de terminer l’image et de commencer l’assemblage de la musique et du son afin que [Cherry] soyez prêt dans quelques mois “, a ajouté Russo, via ComicBook. La question est: quel sera le marché? Où allons-nous être? Quand les théâtres vont-ils rouvrir? Il y a de nombreuses questions auxquelles il faut répondre avant de le lancer. »

En pensant à la possibilité de l’Oscar, Tom Holland attend des nouvelles de Uncharted, une bande inspirée du célèbre jeu vidéo, qui a retardé sa production à cause du coronavirus.