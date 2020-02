Tom Holland révèle l’idée que Sony avait

Partager

Après la grande tempête que Spider-Man a connue l’année dernière, il semble que la situation soit plus que bonne et que le personnage ne soit plus suspendu à un fil. Maintenant, Tom Holland, a révélé quelles étaient les idées de Sony.

Au cours de l’été 2019, il y a eu une grande crise dans le Univers cinématographique Marvel. Nous savons tous ce qui s’est passé, les droits des Spider-man ils sont passés complètement entre les mains de Sony rester Disney Aucune option pour représenter ce personnage. Cependant, après plusieurs semaines de plaintes des fans et des protagonistes eux-mêmes, les deux sociétés sont parvenues à un accord.

Maintenant, six mois plus tard, Tom Holland a déclaré dans une interview à MTV qu’il était très reconnaissant d’être retourné au UCM mais qu’en tout cas, je savais que j’étais entre de bonnes mains si je ne restais qu’avec Sony

Les idées de Sony

“L’avenir de Spider-Man était très brillant avec Sony, nous avions une idée vraiment merveilleuse de la façon dont nous pourrions faire la transition sans UCM, et Tom Rothman et Amy Pascal étaient très confiants qu’ils allaient faire justice et faire un film du calibre qui Spider-Man l’exige », a-t-il déclaré Tom Holland, et a continué, “mais cela dit, je suis très heureux d’être de retour à l’UCM et d’avoir à nouveau l’équipe ensemble parce que je pense que c’est là que le personnage appartient maintenant.”

De plus, Tom Holland lui-même n’a pas oublié que il était lui-même l’une des clés essentielles pour que Spider-Man revienne à Marvel, et je remercie donc les dirigeants de Disney et Sony: «Je suis vraiment reconnaissant à Bob Iger et Tom Rothman de m’avoir permis de participer au processus de retour à la maison. Ce fut une grande expérience et cela m’a donné l’une des meilleures raisons de me montrer: j’ai sauvé Spider-Man“.

En attendant Spider-man 3 Commencer à se réaliser, l’acteur a révélé que cette fois, il sait “tout” sur le film.

Partager

Article précédent

The Falcon and The Winter Soldier: Anthony Mackie parle du bouclier de Captain America

Article suivant

Jurassic World 3 a finalement révélé le titre du film

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.