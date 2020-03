Tom Holland s’auto-isole après s’être senti malade, ne pense pas qu’il a COVID-19

Notre dernier Spider-Man se sent un peu sous le temps alors que Tom Holland a commencé à s’isoler, mais il ne pense pas qu’il a COVID-19. Holland a fait une session en direct sur Instagram dans laquelle il porte un masque et se couvre, disant qu’il se sent très mal et que même s’il ne croit pas que ce soit le nouveau coronavirus, il fait sa part pour protéger les autres en s’isolant.

Il a noté: «C’est le premier jour où je me sens vraiment mal. Je me sentais bien hier et puis ce matin, je me suis réveillé et j’étais horrible, toussant. » Il n’a pas dit s’il avait fait faire un test pour le virus pour le moment. Tom Hanks, Rita Wilson, Idris Elba, Daniel Dae Kim et plusieurs autres célébrités ont rendu public leurs tests positifs pour le virus. Vous pouvez voir la vidéo de sa session en direct ci-dessous avec l’aimable autorisation d’un utilisateur de Twitter:

– 🕸🕷 (@lronspyder) 22 mars 2020