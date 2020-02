Tom Holland veut voir Spider-Man sur WandaVision

Il ne fait aucun doute que Marvel a l’intention de nous surprendre avec ses prochains projets dans Disney +. La série sur laquelle ils travaillent est fantastique, de sorte que même Tom Holland lui-même veut voir Spider-Man sur WandaVision.

Après le grand succès qui a été Le Mandalorien, tout le monde suit de près Disney +. Tout au long de l’année ou en 2021, Marvel commencera à lancer sa première série sur la plate-forme de streaming, et l’un d’eux sera WandaVision Avec un matériau qui promet d’être fascinant, même le même Tom Holland veulent participer à la fiction comme Spider-Man

Dans une interview avec MTV, Tom Holland a révélé que la série de Marvel auquel vous aimeriez le plus participer est WandaVision. Le spectacle jouera dans leurs pairs Elizabeth Olsen et Paul Bettanycomme Sorcière écarlate et La vision. L’acteur a expliqué que, bien qu’il n’ait pas beaucoup de détails sur l’intrigue, il est frappé par son apparence, à partir du bref aperçu qui a été montré dans le Super Bowl, et qu’il aimerait travailler plus étroitement avec ces deux acteurs avec ce Cela a peu à voir avec la franchise.

«Je pense que le spectacle WandaVision a fière allure. Je ne sais pas vraiment ce que c’est, mais ça a l’air très élégant, comme une sitcom avec la façon dont ils l’ont filmé. [Ellos] Ce sont deux des personnes les plus belles que je connaisse et j’aimerais beaucoup travailler avec eux, pour mieux les connaître. Donc, si je pouvais mettre Spider-Man sur WandaVision, ce serait formidable. Kevin Feige, si vous voulez le faire, vous connaissez mon numéro », a-t-il expliqué Tom Holland, qui a également dit qu’il connaissait “tous” les détails Spider-Man 3

Un projet qui promet

Comme Tom Holland, nous en savons aussi très peu sur WandaVision La vérité est que très peu d’informations ont été publiées. Jusqu’à présent, on sait que vous verrez, en quelque sorte, le retour de l’androïde après sa mort etn Avengers: Infinity War. Après cela, que les pouvoirs de transformer la réalité de Wanda seront en quelque sorte responsables de la création d’une réalité alternative dans laquelle il vit avec son défunt petit ami comme s’ils habitaient des programmes de comédie d’antan.

Pour le moment, on ne sait pas si WandaVision arrivera sur la plateforme à la fin de cette année ou courant 2021.

