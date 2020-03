Tom Welling de Smallville approuve la fin de la crise de Superman sur les terres infinies

Le producteur d’Arrowverse Marc Guggenheim révèle SmallvilleTom Welling était favorable à la fin de Superman dans Crisis on Infinite Earths. L’événement crossover de la CW a commencé en décembre 2019 et a réuni des héros d’Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow et Batwoman. Cependant, en plus des émissions d’Arrowverse, Crisis on Infinite Earths présentait également des personnages de Black Lightning, Titans et une foule d’autres propriétés de DC. L’un était Smallville, avec Welling et la co-star Erica Durance apparaissant dans l’événement.

Smallville a fait sa première sur The WB où il a fonctionné pendant cinq saisons. Après une fusion de réseau avec UPN, il a été diffusé sur The CW à travers sa dixième et dernière saison. Welling a joué Clark Kent en tant qu’élève du secondaire pendant les quatre premières années de la série, avant de passer à des aventures plus adultes. Contrairement à la plupart des émissions de super-héros, Smallville s’est concentré sur le parcours de Clark pour devenir Superman, plutôt que sur son passage dans la cape. Durance a rejoint le casting dans la saison 4 en tant que Lois Lane et est resté jusqu’à la finale de la série. Ironiquement, Durance joue un rôle distinct dans l’Arrowverse en tant que mère de Kara Danvers / Supergirl Alura, ayant repris le rôle de Laura Benanti.

Le producteur Marc Guggenheim a parlé du rôle de Welling dans Crisis on Infinite Earths lors d’une interview sur Fake Nerd Podcast. Lors du crossover, il a été révélé que son Clark Kent avait renoncé à ses pouvoirs. Selon Guggenheim, c’est quelque chose que Welling a soutenu, expliquant: “L’idée que Clark renoncerait à ses pouvoirs pour avoir ce genre de vie, qui a vraiment résonné avec nous tous, et je pense que cela a vraiment résonné avec Tom [Welling]. C’est tout à fait logique. “Le producteur a également parlé de s’assurer que l’apparence de Welling ne retirait pas la fin de Smallville:

C’était l’une des raisons pour lesquelles il était si important pour nous de vous montrer les articles de Daily Planet que Lois a écrits. Nous voulions vraiment dire au public que la promesse de Smallville était: «Il va devenir Superman». Nous voulions dire très clairement que cela s’est produit, qu’il est devenu Superman, qu’il a eu toutes ces aventures, mais elles sont laissées à votre imagination.

La crise sur les Terres Infinies s’est terminée en janvier dernier. Cependant, Guggenheim a récemment révélé que les créateurs d’Arrowverse savent déjà ce que sera le crossover de l’année prochaine. Compte tenu du nombre de camées dans Crisis, ainsi que de la conclusion d’Arrow, il est sûr de dire que ce sera une affaire plus petite. Cependant, deux nouveaux spectacles Arrowverse pourraient participer à l’événement de l’année prochaine. La série dérivée de Supergirl, Superman et Lois, aurait reçu une commande directe. Pendant ce temps, Arrow spin-off Green Arrow et les Canaries est toujours une possibilité. Tout compte fait, il pourrait y avoir 6 émissions Arrowverse sur The CW la saison prochaine.

Les camées de Welling et Durance dans Crisis on Infinite Earths se sont démarqués au milieu d’une mer d’autres apparences grâce à la popularité de Smallville et de ses personnages. Malgré le grand nombre de choses que les auteurs devaient garder à l’esprit lors de l’élaboration du crossover, il est agréable d’entendre rester fidèle à Smallville était une priorité. Avec le sceau d’approbation de Tom Welling, les fans peuvent difficilement se plaindre de la fin de Clark et Lois reçue dans Crisis on Infinite Earths.

