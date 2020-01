Tommy Chong travaille sur Cheech & Chong Horror Movie

– S’adressant à Movie Web, Tommy Chong a révélé qu’il tentait d’écrire un film d’horreur Cheech & Chong.

Chong a déclaré à Movie Web: «Chaque équipe de comédie, avant de se séparer, avait toujours un film d’horreur. Abbott et Costello Halloween. Abbott et Costello rencontrent le monstre. Bing Crosby et Bob Hope, ils en avaient un. Tout le monde a un film d’horreur. J’ai donc toujours voulu faire un film d’horreur. En fait, nous avons fait une tournée de retrouvailles et je voulais en faire un film d’horreur mais je n’avais pas le poids que j’avais une fois avec Cheech, donc je ne pouvais pas le convaincre. C’est un genre agréable à jouer, vous pouvez vous amuser beaucoup avec lui. Comme Get Out, j’aime cette approche. »

Malgré ses efforts pour écrire le film, il n’est pas certain que le film sera réalisé, en disant: «Oh, je doute que cela se fasse. En ce moment, mon agent et moi travaillons sur beaucoup de choses. Mais surtout, je m’efforce de rester au chaud, de rester confortable et en hauteur. “

Il n’y a pas eu de film Cheech & Chong en direct depuis 1984, mais les deux continuent de fonctionner. Chong est récemment apparu dans Jay et Silent Bob Reboot.