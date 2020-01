Tommy Jarvis est presque revenu vendredi 13 juin 2009 (pourquoi il a été coupé)

vendredi 13Le remake de 2009 était initialement prévu pour inclure l’ancien ennemi de Jason, Tommy Jarvis, mais malheureusement, il a fini par être coupé du film. Alors que la plupart des slashers rencontrent très tôt leur plus grand ennemi – comme Nancy dans A Nightmare on Elm Street ou Laurie Strode dans Halloween – Jason Voorhees n’a pas rencontré le sien jusqu’à ce que le garçon de la maman imposante se lance dans sa troisième série de tueries au Camp Crystal Lake ou à proximité. Joué par un jeune Corey Feldman, Tommy Jarvis a fait ses débuts le vendredi 13 février 1984: le chapitre final, et a fait l’impossible en réussissant à tuer Jason, le piratant en morceaux avec sa propre machette.

Un Tommy plus âgé, maintenant joué par John Shepherd, est apparu vendredi 13, partie 5: un nouveau départ, dans ce qui semblait être une tentative claire de définir Tommy comme celui à suivre les traces de Jason en tant que tueur en série. Mais quand ce film a tourné, la décision a été prise de ramener Jason pour le vendredi 13e partie 6: Jason Lives. Tommy (maintenant joué par la star de Return of the Living Dead, Thom Mathews) est toujours hanté par son passé avec Jason, alors il prend la décision audacieuse de déterrer son corps. Un peu de dérapage mental conduit Tommy à empaler le cadavre de Jason avec une tige en métal, et la foudre ramène le slasher à la Frankenstein.

En relation: Le changement le plus étrange de Jason du vendredi 13 remake expliqué

Tommy a au moins réussi à maîtriser Jason à la fin de la partie 6, risquant son propre cou pour piéger M. Voorhees au fond de Crystal Lake. Bien que Tommy Jarvis ne soit pas apparu dans un film du vendredi 13 depuis, il reste un personnage préféré des fans, et une nouvelle confrontation entre lui et Jason a longtemps été exigée. Il s’avère qu’une telle réunion a presque eu lieu dans le remake du vendredi 13 de 2009, et voici pourquoi ce plan a échoué.

Le remake du vendredi 13 2009 a été le dernier film de la franchise à être publié par New Line Cinema, car les droits sont depuis revenus à Paramount Pictures. Le remake a été produit par Platinum Dunes, qui avait auparavant produit des remakes de The Texas Chainsaw Massacre et The Amityville Horror. Dans une interview en 2007, les dirigeants de Platinum Dunes, Brad Fuller et Andrew Form, ont révélé qu’ils avaient l’intention d’inclure Tommy Jarvis dans le nouveau film, bien qu’ils n’aient pas encore décidé de la meilleure façon de le faire.

De toute évidence, Tommy Jarvis n’est pas entré dans le film final, et dans une interview de 2009, Fuller et Form ont précisé que bien que Tommy ait effectivement été présent dans plusieurs versions du script du remake, il a finalement été décidé que l’inclure compliquerait inutilement la récit. Après tout, ce n’était pas destiné à être une suite des 11 films précédents vendredi 13, c’était un redémarrage de continuité. Pour inclure Tommy, une nouvelle version de son personnage aurait dû être introduite et sa relation avec Jason rétablie au cours du film. Avec la poursuite des droits vendredi 13 sur la glace qui semble être résolu cette année, j’espère qu’un nouveau projet finira par se concrétiser dans lequel Tommy pourra revenir correctement.

Plus: Tous les vendredis 13 films classés, du pire au meilleur