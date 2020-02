Toni Collette joue dans la nouvelle série dramatique de Netflix, ‘Pieces of Her’

Go Deadline rapporte que l’actrice primée Toni Collette (“ Héréditaire ”) a officiellement signé pour jouer le rôle principal dans la future adaptation télévisuelle de Netflix «Morceaux d’elle», thriller et drame de Karin Slaughter. La série impliquera une nouvelle collaboration entre Collette et le service de streaming après “ Wanderlust ” (2018) et le célèbre “ Unbelievable ” (2019), pour lequel l’actrice a été nominée pour le Golden Globe.

La série se déroule dans une ville tranquille de Géorgie, où un acte de violence déclenche une série d’événements inattendus pour Andy Oliver, 30 ans, et sa mère, Laura. Désespérée de trouver des réponses, Andy se lance dans un dangereux voyage à travers l’Amérique, la conduisant dans le cœur sombre et caché de sa famille.

Le rôle de Collette est celui de Laura Oliver, décrite comme une parfaite femme surée dévouée à son travail de pathologiste (médecin spécialiste en anatomie pathologique) et pour traiter avec sa malheureuse fille Andy. Mais une fois que les fantômes de Laura auront mis sa vie en danger, nous découvrirons qu’il y a plus à Laura qu’elle n’y paraît.

La série comprendra huit épisodes qui seront dirigés par Minkie Spiro à partir d’un scénario écrit par Charlotte Stoudt. Les deux font partie de l’équipe créative de producteurs exécutifs composée de Lesli Linka Glatter, Bruna Papandrea, Karin Slaughter, Janice Williams et Casey Haver. Steve Hutensky, de Made Up Stories, est également producteur exécutif.

“ Pieces of Her ” a été publié en 2018 par l’auteur Karin Slaughter, connue pour avoir écrit divers romans policiers tels que “ Cop Town ”, “ Pretty Girls ” et “ The Good Daughter ”.