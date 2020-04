Tony Stark assiste à Steve Rogers & # 039; Funeral In Avengers: Endgame Fan Art

Tony Stark assiste aux funérailles de Captain America après avoir pris une photo à la place Avengers: Fin de partie fan art. Point culminant de plus d’une décennie de narration interconnectée, le film de 2019 a été à la fois un succès critique et financier – devenant le film le plus rentable de tous les temps. Les moments de personnage plus petits mais significatifs ont été entrelacés dans son action à gros enjeux qui a été particulièrement marquée dans Avengers: la bataille culminante de Endgame, y compris la mort héroïque de Tony Stark après avoir exercé le pouvoir des six Infinity Stones. Cela a été suivi d’un hommage émotionnel qui a rassemblé tous les héros de l’univers.

Réalisé par Joe et Anthony Russo avec le scénario écrit par Christopher Markus et Stephen McFeely, Endgame conclut la saga Infinity de Marvel Studios, qui était centrée sur les six Infinity Stones. Le MCU s’était construit vers le film depuis des années avec les voyages d’Iron Man et de Captain America menant à leur confrontation avec Thanos (Josh Brolin). Avengers: Infinity War a gardé la paire séparée, ce qui a conduit à leur défaite, mais ils ont finalement mis de côté leurs différences dans Endgame pour travailler à rassembler ceux qui ont péri pendant la décimation. Chacun avait un rôle à jouer dans la défaite du Mad Titan, mais un nouveau fan art imagine ce qu’aurait été la suite si Steve Rogers était mort en claquant des doigts plutôt que Tony.

L’illustration partagée par Comicshub sur Instagram révèle que Tony a assisté à ce qui devrait être les funérailles de Steve à la fin de Fin du jeu. La nouvelle pièce est attachée à une pièce précédemment publiée par Nikolay Mochkin imaginant Captain America en train de claquer des doigts pour abattre Thanos pendant la bataille culminante. Regardez l’image ci-dessous:

La pièce funéraire met Tony à la place de Steve lors de sa scène funéraire dans Avengers: Fin de partie. Il n’y a pas d’autre changement, c’est pourquoi Rhodey (Don Cheadle) et Happy Hogan (Jon Favreau) sont devant lui. Les choses auraient été un peu différentes si c’était en fait le service de Steve dans le film. Sam (Anthony Mackie) et Bucky (Sebastian Stan) – qui étaient ses amis les plus proches – auraient été à l’avant de la scène funéraire. En tout cas, les fans ne sont même pas sûrs que l’envoi de Captain America se déroulerait de la même manière qu’Iron Man, car les deux ne pourraient pas être plus différents en termes de personnalité. Quoi qu’il en soit, il est sûr de dire que Marvel Studios aurait toujours trouvé un bon moyen de rendre hommage au super soldat à la fois approprié et émouvant.

Il y a eu beaucoup d’arguments sur la façon dont les destins ultimes de Steve et Tony dans Avengers: Fin de partie auraient dû disparaître. Il y en a qui continuent de contrer que Tony ne méritait pas de mourir, tandis que d’autres disent que l’acte altruiste était plus sur-brand pour Steve. Quoi qu’il en soit, leurs deux expulsions étaient justifiées de revenir sur leurs trajectoires respectives dans la franchise. En tout cas, le fait que Marvel Studios ait pu livrer une conclusion généralement satisfaisante à la saga Infinity en Avengers: Fin de partie était déjà impressionnant compte tenu de la difficulté des livraisons.

