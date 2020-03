Tony Winner Leslie Odom Jr. parle de science-fiction, film apocalyptique ‘Only’ – Blackfilm

Le film apocalyptique joue actuellement dans certains cinémas et à la demande de Vertical Entertainment. Seulement, écrit et réalisé par Takashi Doscher et avec Hamilton Tony vainqueur Leslie Odom Jr., et Slumdog Millionaire Freida Pinto, Les morts vivants Chandler Riggs, Jayson Warner Smith, et Tia Hendricks.

Après qu’une comète a libéré un virus mortel qui attaque toutes les femmes du monde, Eva (Freida Pinto) et Will (Leslie Odom Jr.) sont obligées de se cacher à la fois de la maladie et des sauvages qui chassent les quelques femmes survivantes. Pris au piège dans leur appartement trop stérilisé, la relation et le sens de la raison du couple commencent à s’effriter. Lorsque le désespoir d’Eva pour une vie normale devient aussi dangereux que le monde extérieur, le couple échappe à sa quarantaine volontaire pour se battre pour leur vie.

Mieux connu pour sa performance lauréate d’un Tony Award en tant que Aaron Burr dans la comédie musicale de Broadway Hamilton, Odom Jr. a été vu pour la dernière fois sur grand écran dans le remake de Meurtre à l’Orient Express. Venir pour lui est un rôle dans Sœur, réalisé par Sia, un rôle principal dans Les nombreux saints de Newark, le film préquelle de l’emblématique série HBO de David Chase Les Sopranos, et jouer le chanteur Sam Cooke dans les débuts de réalisateur de Regina King, Une nuit à Miami.

Blackfilm.com a rencontré Odom Jr. et lui a parlé exclusivement de son rôle dans Only.

Lorsque vous voyez ce qui se passe actuellement dans le monde avec CoronaVirus, ce film prend-il une nouvelle vie à lui seul?

Leslie Odom Jr .: Oui. C’est certainement devenu plus d’actualité. Parler aux gens en ce moment et la vie est très précieuse

maintenant.

Quelle était l’attrait de faire ce film?

Leslie Odom Jr .: Le défi. J’ai été attiré par le défi d’un double. On ne m’a jamais demandé de faire quelque chose comme ça. pensait que ce serait un défi émotionnel très certainement le genre de stress dans la situation dans laquelle Eva et Will sont donc j’ai été simplement attiré par le défi. Rita et Takashi et toutes ces choses ensemble en ont fait une offre vraiment attrayante.

Chaque fois que quelqu’un joue un rôle, il y a un peu de personnage en soi. Quelle partie de Will est toi?

Leslie Odom Jr .: Cela dit bien et me fait penser à certains de ces méchants que j’ai joué auparavant. Je me souviens être vraiment tombée amoureuse et m’y être livrée, pour la première fois de ma vie. Pour la première fois, j’ai compris les classiques. J’avais l’impression d’avoir compris Roméo et Juliette et Notre ville et ces ces grandes histoires d’amour pour la première fois une fois que je les ai vécues. Will et Eva emménagent ensemble, ayant été dans cette relation la plus longue, je pense que Will a décidé de donner vraiment son cœur à cette femme. Lorsque ce virus se produit et prend racine, je pense que Will est dans un mois ou six semaines pour proposer et demander à cette femme de passer sa vie avec eux. En tant que jeune homme quand je me suis rencontré quand j’ai rencontré ma femme et que nous sommes devenus sérieux, j’avais l’impression qu’il avait fallu toute ma vie pour la trouver et il fallait toute ma vie pour trouver quelqu’un que je ressentais vraiment de cette façon; avec laquelle je voulais vraiment passer à l’étape suivante et donc il y a beaucoup de peur qui vient avec ça parce que c’est un endroit vulnérable.

Je me souviens que j’ai commencé à avoir des cauchemars de ma femme Nicolette mourant dans un accident d’avion et Nicola obtenant l’accident de voiture. D’où cela vient-il? Il m’a fallu toutes ces années pour vous trouver et je suis sur le point d’être vulnérable de cette façon. Par Dieu, j’espère que rien ne vous arrivera jamais parce que je ne sais pas si je peux gérer ça. C’est aussi simple que ça. Il a trouvé ordinaire et complètement merveilleux et spectaculaire qu’un jeune homme soit tombé amoureux pour la première fois.

Qu’avez-vous appris de votre collaboration avec Frida et du réalisateur que vous pouvez intégrer à votre prochain projet? Est-ce la première fois que vous avez travaillé avec Freida?

Leslie Odom Jr.: C’était la première fois et je travaille avec elle depuis lors. Avec eux, c’était vraiment demander ce dont j’avais besoin. Ce n’était que le deuxième film que j’avais fait seulement à l’époque. J’en ai fait quelques-uns depuis lors. Mais sur chaque plateau maintenant, j’ai demandé les choses dont j’avais besoin. Parce qu’à la fin de la journée, nous essayons d’obtenir autant de vérité sur l’écran que possible. Si vous avez besoin d’une prise supplémentaire, si vous avez besoin de regarder une prise, si vous avez besoin de 15 minutes avant de commencer à rouler, et quoi que ce soit dont vous avez besoin pour afficher la vérité sur l’écran autant que possible, vous devez demander ces les choses et les faire se produire.

Comme vous venez de le mentionner, vous avez réalisé plus de films depuis lors. Comment tourne votre projet actuel “One Night in Miami?”

Leslie Odom Jr.: J’ai eu une balle. On ne pouvait pas demander un meilleur allié, un meilleur entraîneur que Regina King. Vraiment, elle comprend ce que c’est que d’être de mon côté de la caméra. Elle était juste là pour nous soutenir et nous donner tout ce dont nous avions besoin. Elle était là pour nous défier et nous pousser d’une manière qui n’était pas toujours confortable, mais qui nous rendait toujours meilleurs. Elle a amélioré le film. Je ne peux donc pas vraiment attendre que les gens voient le film et voient son travail extraordinaire dessus.

Vous incarnez le légendaire chanteur Sam Cooke. Le monde est-il prêt à voir un film de Sam Cooke?

Leslie Odom Jr .: Je le pense certainement. Je ne veux pas dire que c’est encore mieux, mais c’est tout aussi bien. Nous rencontrons Sam et Malcolm X et Jim Brown et Cassius Clay d’une manière que nous n’avons jamais vue auparavant. Avec Sam, j’ai dû réaliser en préparant ce rôle que toutes les séquences que j’ai vues et que j’ai vu pas mal de séquences sur Sam Cooke et j’ai écouté beaucoup d’enregistrements, c’était toujours Sam au travail. Ça a toujours été Sam. Il parle à Dick Clark et il parle à Ed Sullivan. Ce n’est pas lui qui traîne avec ses garçons dans une chambre d’hôtel. Et donc, ce fut un saut. Nous devions nous devions imaginer ces gars. Nous avons imaginé qui ils pouvaient être basés sur tout ce qui avait été écrit à partir de conversations avec leurs amis et sur toutes les informations que nous avions là-bas. Nous devions imaginer qui ils pouvaient être quand personne ne regardait. C’était aussi très amusant.

Hamilton a été fait il y a longtemps, et finalement il sera diffusé à l’écran. À quel point êtes-vous enthousiaste à l’idée de pouvoir enfin sortir pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de le voir en direct et qui pourront voir la performance sur scène avec le casting original?

Leslie Odom Jr .: Je suis excité à ce sujet. Ce sera un excellent égaliseur pour le prix du billet. Beaucoup plus de gens verront le travail qui a été fait à l’origine dans cette affaire. C’était un travail auquel nous croyions tant. Je suis ravi de vous voir aussi. Je n’ai jamais pu voir l’entreprise d’origine et j’ai entendu dire qu’ils étaient formidables. Je suis donc ravi de le voir par moi-même, d’avoir ma petite boîte de pop-corn, de m’asseoir et de profiter du spectacle. Je suis ravi que mon enfant le voie. Elle n’était même pas née lorsque nous faisions le spectacle à New York, donc je suis ravie de prendre la petite Lucile. Ça va être presque comme l’ouverture du spectacle encore une fois. C’est donc une chose vraiment merveilleuse et bénie que nous pouvons acheter dans cette pomme. Je me sens vraiment chanceux à ce sujet.

Avez-vous des idées pour revenir sur scène?

Leslie Odom Jr .: Ouais, je reviendrais en un clin d’œil. Je cherche toujours, je suis sur le point de partir pour cette tournée. J’ai la tournée de mon album, qui gratte ça me démange. C’est une expérience en direct que nous construisons et qui, espérons-le, est totalement unique dans chaque ville et vaut la peine de sortir du canapé. Baisser votre téléphone pendant une heure pour assister à un spectacle en direct. Mais en ce qui concerne une scène narrative, bien sûr, si la bonne chose venait, je le ferais en un clin d’œil.

Avec autant de plates-formes et d’options, quelle est la bonne raison pour que les gens n’attrapent que “Only”?

Leslie Odom Jr .: C’est une belle histoire réalisée par un cinéaste vraiment talentueux. Nous pouvons regarder un Picasso au téléphone ou nous pouvons nous rendre au stand et le voir en personne. C’est un film que Takashi a fait pour être expérimenté au théâtre et je pense qu’il est plus riche de cette façon et plus percutant de cette façon. J’espère donc que les gens sortiront l’après-midi, le soir, sortiront ensemble et verront ce film, puis en discuteront ensuite.