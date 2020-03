Tootsie: Critique Blu-ray – Cinemascomics.com

Nous examinons le Blu-Ray de Tootsie, la comédie culte de Dustin Hoffman à Cinemascomics

Chez Cinemascomics, nous avons analysé l’édition nationale du Blu-Ray de Tootsie, distribué dans notre pays par Sony Pictures Home Entertainment Spain et avec Dustin Hoffman (The Meyerowitz Stories). Le film, qui est maintenant disponible sur DVD, Blu-Ray et format domestique, a été récompensé dans de nombreux festivals, mettant en vedette 3 BAFTA Awards pour le meilleur acteur (Hoffman), le meilleur maquillage et la meilleure coiffure; l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle (Jessica Lange); et 3 Golden Globes, y compris Best Picture – Comedy or Musical, parmi de nombreuses autres nominations et récompenses dans d’autres festivals ou récompenses de critiques professionnelles.

Le film est réalisé par Sydney Pollack (Memories of Africa) et présente Dustin Hoffman, Jessica Lange (American Horror Story: Apocalypse), Geena Davis (Stuart Little), Charles Durning (O Brother!), George Gaynes (The Smoke Screen), Teri Garr (Friends), Dabney Coleman (Boardwalk Empire), Sydney Pollack (Amazing Grace), Bill Murray (Zombieland: Mata y Remata) et Doris Belack (The Krippendorf Tribe), entre autres.

Michael Dorsey (Dustin Hoffman) est un acteur de New York qui n’a pas réussi, non pas à cause de son manque de talent mais à cause de ses hobbies et de sa méthode d’acteur stricte qui l’ont mis sur liste noire pour la profession. Désespéré de travailler, il prend un jour une décision importante: se faire passer pour une femme d’âge moyen pour trouver un rôle dans une série télévisée. Quand il obtient enfin le rôle, sa nouvelle identité lui apportera de nombreuses complications dans sa vie quotidienne, surtout lorsqu’il est attiré par sa co-star (Jessica Lange).

De cette façon, nous analyserons la version Blu-Ray de Tootsie. Nous espérons que vous apprécierez le film autant que nous. Ainsi, nous nous sommes mis au travail pour découvrir tout ce que cette édition domestique cache, avec une analyse sans spoilers.

Un homme meilleur: Voici comment Tootsie l’a fait:

Un homme meilleur (30 minutes):

Dustin Hoffman commente que quiconque s’est déjà demandé ce que ce serait de passer au sexe opposé, mais il ne s’était jamais demandé ce qui changerait sa façon d’être s’il était une femme. L’acteur a commencé à travailler sur un script, dont le premier projet s’appelait Shirley, avec l’acteur Bill Murray; coïncidant dans le temps avec le premier changement de sexe de l’homme à la femme, réalisée par Renée Richards.

Cette idée est ensuite passée entre les mains de la scénariste Murrya Schisgal, qui est devenue un homme qui a traversé pour trouver un emploi dans le monde du théâtre. Pour corriger le script, le scénariste Larry Gelbart s’est également joint.

Sidney Pollack indique qu’elle a reçu l’appel de Mike Ovitz pour lui montrer le scénario de Tootsie, où il a proposé de le réaliser. Et il a accepté parce que l’idée de voir Dustin Hoffman comme une femme semblait vraiment drôle, bien qu’il avoue qu’il avait des doutes quant à l’acceptation du projet, et ce n’est que lorsque Bill Murray a résumé le film comme un homme qui ne réussit qu’à être une meilleure personne à avoir été une femme. Pour peaufiner le script et renforcer les personnages féminins, ils ont engagé la scénariste Elaine May.

Ci-dessous, ils racontent comment Teri Garr et Jessica Lange ont rejoint le projet, et que Dustin Hoffman a convaincu Sidney Pollack d’agir également, incarnant le représentant de son personnage Michael Dorsey.

Ils montrent ensuite les astuces qu’ils ont utilisées pour le féminiser, avec du maquillage, des prothèses et un col roulé pour cacher la noix et d’autres attributs et signes masculins. Mais ils ont eu beaucoup de problèmes jusqu’à ce qu’ils trouvent le bon maquilleur et maquilleur. Une fois habillé et maquillé, il voulait vérifier l’acteur principal si cela fonctionnait vraiment et aucun de ses amis ne l’a reconnu, et il a eu de la chance que Jon Voight était dans le studio, et il a flirté avec lui et il ne l’a pas reconnu, malgré le fait qu’ils aient filmé ensemble le film Midnight Cowboys. Cependant, se voyant comme une femme, il s’est rendu compte qu’elle était très peu attrayante, qu’en tant qu’homme il n’était pas attiré par Dorothy.

Gardez le réalisme (22 minutes):

Pour le réalisateur, la comédie est beaucoup plus difficile que le drame, car dans ce dernier, il existe de nombreuses façons de faire face à une scène, mais il y en a très peu pour faire rire le public. Ainsi, sa façon d’entreprendre une comédie n’était pas de s’éloigner de la réalité, afin que les téléspectateurs puissent croire la scène qu’ils voyaient. À cela, Dustin Hoffman ajoute qu’il n’a pas cherché à faire de la comédie, mais à satiriser d’être acteur et accessoirement lui-même, essayant d’être réaliste et que la comédie est née de la situation elle-même.

Jessica Lange avoue que sur le plateau elle se sentait entourée de grands comédiens, alors qu’elle ne l’était pas. Il ne savait pas comment faire de la comédie, il ne pouvait donc qu’interpréter directement, le faire avec sincérité et émotion. À son tour, le réalisateur et l’acteur principal parlent du ton du film et de la façon dont Dustin Hoffman voulait qu’il soit légèrement plus risqué que le cinéaste le souhaitait, de sorte que certaines scènes qu’ils ont filmées n’ont pas passé la coupe finale, bien que étaient des idées amusantes.

Ils continuent de parler que la partie du tournage de Bill Murray était réservée pour les trois dernières semaines, où il lui a permis d’improviser ses phrases pendant la séquence de la fête, ainsi que c’était le premier rôle de Geena Davies, qui l’a choisie parce qu’elle était grande et ils ont donné plus d’importance à son intervention dans la bande au fur et à mesure du tournage.

Bons amis (19 minutes):

Ils parlent de la relation entre les personnages de Hoffman et Lange, et comment l’acteur avait des doutes sur la fin, et ils l’ont changé avec des répétitions. De plus, le cinéaste commente qu’en dépit d’être une comédie, ils n’ont jamais ri pendant le tournage du tournage, de sorte que le casting, quand ils l’ont vu dans son avant-première, a été surpris de voir à quel point c’était amusant.

Séquences de test d’écran de Dustin Hoffman (3 minutes):

La vidéo est un test de projection de Dustin Hoffman, de la collection Hal Ashby, des archives de la Film Academy, transféré de la cassette Betamax originale, datée du 18 mai 1981. Il s’agit de l’un de ses premiers tests de caméra caractérisé comme Dorothy.

Scènes supprimées (8 minutes).

Enfin, nous espérons que vous apprécierez l’achat du Blu-Ray de Tootsie, désormais disponible en Blu-Ray, DVD et format numérique et en location, grâce à Sony Pictures Home Entertainment Spain; pour le ramener à la maison et le voir autant de fois que vous le souhaitez, à la fois en version originale et doublée en espagnol.

Tootsie

Disponibilité: InStock

Description: M ichael Dorsey est un acteur de talent, mais si exigeant et têtu qu’il fait peur à tous les producteurs de New York. Son agent sait que personne ne va l’embaucher, mais Michael a besoin d’argent, et pour l’obtenir, il est prêt à faire tout ce qu’il faut pour obtenir le rôle de sa vie. Dustin Hoffman joue dans ce film de Sydney Pollack aux côtés d’un casting de luxe dirigé par Jessica Lange (lauréate d’un Oscar® de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa magnifique performance), Teri Garr, Dabney Coleman, Charles Durning, Bill Murray et Geena Davis.

Edu16k

5,0 5,00 5

Score moyen

Note des utilisateurs / 5 (Soyez le premier! Votes)

Partager

Publication précédente

Batwoman brise la règle d’or de Batman

Edu16k

“Eduardo Quintana: Avocat qui a trop tard découvert qu’il avait fait une mauvaise carrière, il se consacre à dévorer toutes sortes de cinéma, du culte au moche qui se retourne (comme le récent” Sharknado “). Il ne conçoit pas un jour sans avoir vu au moins un film ou un épisode d’une série télévisée, à côté d’un narguilé. Il aime les jeux vidéo et les bandes dessinées, et tout livre qui lui tombera dans les mains sera désespérément lu. Fan de superproductions, “Game of Thrones”, “Friends”, “The Big Bang Theory”, “The Simpsons”, etc.