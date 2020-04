Top 10 des enfants prodiges dans les films

Les enfants prodiges sont des tropes communs dans la culture pop pour illustrer les génies des enfants. Par définition, selon Science Daily, un enfant prodige est «quelqu’un qui maîtrise très tôt une ou plusieurs compétences ou arts». Ainsi, un enfant prodige ne se limite pas seulement à l’intelligence, mais aussi aux compétences artistiques et aux talents avancés d’une certaine sorte.

Ces types d’enfants ont fait l’objet de nombreux films bien-aimés et inspirants. En l’honneur de cela, voici une liste des enfants prodiges les plus mémorables dans les films. Cette liste ne qualifie que des enfants prodiges fictifs adaptés au cinéma, pas des personnages réels.

10 Mary Adler – Douée (2017)

Mary Adler est une fille de sept ans qui reste avec son oncle Frank (Chris Evans) lorsque sa mère mathématicienne est décédée. Tout comme elle, Mary a montré des compétences mathématiques exemplaires, ce qui impressionne son professeur principal et sa classe. Frank voulait que Mary vive une enfance normale, mais sa grand-mère Evelyn (Lindsey Duncan) a insisté sur le fait qu’elle devait cultiver correctement son intelligence et souhaitait demander sa garde. Ainsi, la bataille pour la garde s’ensuit.

Mary elle-même est une enfant gaie et sarcastique avec une passion abondante pour les équations mathématiques et son chat Fred. Et Mckenna Grace la joue avec, enfin, la grâce et l’innocence de l’enfance.

9 Hiro Hamada – Big Hero 6 (2014)

Le cerveau de l’équipe Marvel non MCU de Disney, Hiro Hamada est un prodige de la robotique de 14 ans, qui utilisait auparavant son cerveau pour construire des robots pour les combats souterrains. Cependant, son frère Tadashi le convainc de rejoindre une équipe de recherche au San Fransokyo Institute of Technology, où il rencontre une équipe hétéroclite de passionnés de robotique et rencontre la création de Tadashi, Baymax. Et lorsque Tadashi meurt, Hiro, Baymax et ses nouveaux amis forment le Big Hero 6.

Bien qu’il soit sans effort brillant, Hiro trouve l’urgence d’utiliser son intelligence robotique pour de bon quand il reflète son lien avec Tadashi et sa «famille» bien-aimée à travers Baymax.

8 La classe de Horace Green – School of Rock (2003)

Lorsque Dewey Finn (Jack Black) prétend à contrecœur être un enseignant suppléant pour une école prestigieuse, il relâche ses tâches domestiques. Mais une fois qu’il a découvert les capacités musicales de sa classe, il les a encouragés à concourir pour la bataille des bandes. Certes, Dewey les utilisait. Cependant, il a déclenché par inadvertance chacun des prodigieux talents de son élève.

Les exemples sont Tomika ceinturant une voix de chant impeccable, Zack montrant des côtelettes impressionnantes sur sa guitare électrique et Summer (Miranda Cosgrove) démontrant des capacités managériales au groupe. Ironiquement, pour une institution qui donnait la priorité aux enfants prodiges, Dewey était celle qui avait libéré tout leur potentiel.

7 Billy Elliot – Billy Elliot (2000)

À une époque où la classe ouvrière attend de ses enfants qu’ils prennent leur manteau, il est difficile d’apprécier d’autres écoles de pensée. C’est la toile de fond du film Billy Elliot. L’histoire est centrée sur le titulaire Billy Elliot (Jamie Bell) qui remarque ses immenses talents de ballet, malgré l’opposition de son père et la perception négative des hommes qui jouent au ballet.

Tout au long du film, Billy a montré une capacité sans faille sur le ballet que même son père déçu était impressionné par sa danse. Cette histoire de découverte de soi au milieu des conflits sociaux est vraiment inspirante, d’autant plus que Billy a réalisé ses rêves.

6 Akeelah Anderson – Akeelah et l’abeille (2006)

Akeelah Anderson (Keke Palmer) est une passionnée d’orthographe de 11 ans qui a du potentiel, mais une fille problématique dans un foyer problématique. C’est l’obstacle que l’entraîneur en orthographe, le Dr Joshua Larabee (Laurence Fishburne), a vu en essayant d’encourager Akeelah à prendre ses universitaires et ses concours d’orthographe au sérieux, en particulier le Scripps National Spelling Bee.

Akeelah et l’abeille est l’un de ces drames sur un enfant académiquement compétent, élevé dans un ménage difficile. Dans l’état actuel des choses, il a semblé sérieux d’explorer les antécédents d’Akeelah et de surmonter ses conditions. De cette façon, ses talents d’orthographe valent la peine d’être enracinés à la fin.

5 Matilda Wormwood – Matilda (1996)

L’une des créations fascinantes de Roald Dahl, Matilda Wormwood (Mara Wilson) est une petite fille précoce qui a montré de l’affection pour la lecture de livres. Pour cette raison, elle a développé des compétences mathématiques avancées et une compréhension de la lecture (à partir de l’âge de 2 ans) qu’elle a fièrement montré à ses camarades de classe. Cela a attiré l’attention de son professeur, Mlle Honey, qui a affirmé que le développement de son intelligence la conduirait à l’université très jeune.

Dans le film, les compétences prodigieuses de Matilda sont rendues plus spéciales lorsqu’elle a acquis des capacités télékinésiques. Et après avoir perfectionné ces attributs spéciaux, elle a juré d’utiliser son génie et ses pouvoirs pour de bon.

4 Fred Tate – Little Man Tate (1991)

Little Man Tate est le premier film de Jodie Foster où elle a eu l’occasion de montrer ses capacités à jouer des rôles maternels. Dans ce film, elle incarne une maman ordinaire qui a découvert le génie de son fils Fred, de ses compétences en mathématiques à son piano. Cependant, Fred a du mal à s’adapter socialement et psychologiquement à son école.

Le film offre un angle unique sur les génies des enfants, en se concentrant sur les pressions exercées par les gens moyens et les autres génies autour de lui. Et il ne se dérobe jamais à ses effets personnels. Pourtant, Fred Tate mérite d’être enraciné, d’autant plus qu’il se lie avec sa mère.

3 Chas, Margot et Richie Tenenbaum – The Royal Tenenbaums (2002)

Les Tenenbaum sont une unité familiale dysfonctionnelle de prodiges, entravée par l’entêtement du patriarche familial. Pour cette raison, les enfants géniaux ne s’en sortaient pas mieux à l’âge adulte. Chas (Ben Stiller) était un prodige des mathématiques, qui s’est retrouvé veuve surprotectrice de deux enfants. Margot (Gwyneth Paltrow) était une dramaturge de talent, qui est devenue une relation malheureuse. Et Richie (Luke Wilson) était un joueur de tennis qualifié, qui s’est retiré de sa carrière pour parcourir le monde.

Les trois enfants retournent chez eux après que leur père Royal (Gene Hackman) a vraisemblablement reçu un diagnostic de cancer de l’estomac. Et ensemble, ils ont dû réaffirmer leur héritage doué à la manière de Wes Anderson.

2 Tony Stark – Marvel Cinematic Universe (2008-)

Oui, Iron Man lui-même compte comme un enfant prodige. Avant d’être un «génie, milliardaire, playboy, philanthrope» autoproclamé, Tony Stark a fait preuve d’une incroyable compétence en ingénierie dès l’enfance. Il a construit son premier circuit imprimé à l’âge de 6 ans. Il a construit son premier moteur à l’âge de 8 ans. Il a obtenu son diplôme summa cum laude au MIT à 17 ans.

Étant déjà le fils d’un inventeur et entrepreneur établi, Howard Stark, Tony a suivi les traces de son père en dirigeant son entreprise de fabrication d’armes. Cependant, lorsqu’il a été attaqué lors d’un essai de missile, Stark a juré d’utiliser sa technologie pour la protection des autres. Ainsi, soutenu par le charisme imbattable de Robert Downey Jr., il est devenu le Tony Stark que le public connaît et aime.

1 Harry Potter – Films Harry Potter (2001-2011)

Probablement, le sorcier le plus célèbre de tous les temps est Harry Potter. Et ses compétences en sorcellerie se sont manifestées dès sa première année à l’école de sorcellerie et de sorcellerie de Poudlard. Dans Sorcerer’s Stone, Harry a montré son talent pour voler sur un balai et a été immédiatement placé dans l’équipe de Quidditch de Gryffondor. Dans Chamber of Secrets, il a obtenu la capacité de parler et de comprendre la langue des arts sombres «fourchelangue». Dans Prisonnier d’Azkaban, il a effectivement lancé un sortilège de Patronus.

Dans Goblet of Fire, il a pu combattre un dragon pendant le tournoi des trois sorciers. Et tout au long des films, il a montré qu’il est un duelliste qualifié. Les immenses talents d’Harry Potter peuvent être destinés à préparer le voyage de son héros. Pourtant, ses exploits sur l’utilisation de ses talents pour ses batailles sont vraiment magiques. Pour cela, il est le meilleur enfant prodige du film.

