Top 10 des épisodes de puissance, selon IMDb

Power a quitté nos écrans en février, et bien que ce ne soit pas complètement la fin, c’est la fin de la ligne pour certains des plus grands scénarios qui nous ont obsédés au cours de l’émission Starz au cours des dernières années. Si vous avez totalisé le nombre de condamnations à perpétuité que les personnages principaux de cette série devraient obtenir, ce serait probablement dans la région à quatre chiffres. Le pouvoir était jonché de meurtres brutaux, de tromperies et de rebondissements qui vous faisaient en redemander à la fin de chaque série.

La série a été bien reçue tout au long et a tenu de très bonnes notes sur IMDb, voici les meilleures!

10 S2 E10 – Ghost Is Dead (9.3)

En entrant dans la finale de la saison 2 de Power, les fans ont été laissés dans le noir autour de qui ils pouvaient faire confiance. Le sympathique anti-héros Kanan (50 Cent) était en déchaînement, tuant son propre fils avant d’avoir une confrontation avec Ghost vers la fin, et Angela a été laissée dans un énorme dilemme quand il s’agissait de renoncer à Ghost. L’affrontement a été épique, Ghost a été battu, mais d’une manière ou d’une autre, Kanan a été vu pour la dernière fois soigner une blessure à l’arme blanche dans un bâtiment en feu.

Il y a eu également une touche de choc à la finale, avec l’avocat adjoint américain Mike Sandoval révélé comme la taupe que l’infâme seigneur de la drogue Lobos avait à l’intérieur.

9 S4 E9 – Ce n’est pas moi (9.3)

Tariq gâche vraiment dans cet épisode. Son incapacité à faire un travail correctement et à se laisser prendre par le gâchis de Ghost et Kanan le conduit au flic sale Ray Ray, qui finit par se retrouver sur sa queue. Il parle également à sa sœur jumelle Raina du flic sale, ce qui l’a finalement confrontée à Ray Ray et abattue.

C’est à ce moment que la famille St. Patrick était vraiment brisée et vous avez eu le sentiment, en tant que spectateur, que la vie criminelle qu’ils avaient tous vécu était devenue incontrôlable. En plus de cela, cet épisode a vu Tommy rencontrer son père tordu Teresi en prison, Angela bat Mak et Saxe à la première place du bureau du procureur américain et le fiancé d’un homme tué par Ghost dans la saison 1 entend sa voix pour la première fois encore une fois, quelque chose qui aurait plus tard de graves implications pour Ghost.

8 S4 E5 – Ne me remerciez pas (9.4)

Alors que la chaleur monte sur Ghost, qui est assis derrière les barreaux en attendant la condamnation pour le meurtre de l’agent du FBI Greg Knox, son avocat de confiance Proctor est retiré de l’affaire et remplacé par Terry Silver. Angela se rapproche de savoir qui a vraiment tué Knox et trouve des preuves vitales pour prouver que Ghost n’a rien à voir avec cela, mais ne sait pas si elle doit témoigner ou non.

Le vrai moment mémorable de cet épisode, cependant, a été lorsque Ghost a frappé dans la tête d’un gardien de prison avec une plaque de poids dans la salle de gym, pendant un bref instant, vous avez pensé que le fantôme avait tout explosé, mais Teresi le couvre pour lui, une dette que Ghost aurait regrette plus tard de devoir.

7 S4 E10 – Vous ne pouvez pas résoudre ce problème (9.4)

Cette finale fait suite aux événements choquants de l’épisode précédent, où le deuxième plus jeune membre de la famille de Ghost, Raina, a été tué par balle dans le feu croisé du boeuf que Tariq avait avec le flic sale Ray Ray.

Dans cette finale de la saison, Ghost, Tasha, Tommy et Tariq planifient leur prochain mouvement en ce qui concerne la vengeance de Raina, cependant, c’est Tariq qui tire la détente à la fin, en utilisant le pistolet de sa mère. Tasha veut prendre l’enveloppe pour le meurtre, mais demande de l’aide à son avocat / amant Terry Silver.

6 S5 E9 – Il y a un vif parmi nous (9.4)

Après le chaos de l’épisode précédent où le temps de Kanan a pris fin, celui-ci n’a pas cessé non plus. Angela met en danger tous ses moyens de subsistance quand elle donne à Ghost des photos de Teresi rencontrant les flics et devenant informateur, Ghost utilise ses contacts pour obtenir cette preuve de sniffing à Tommy, qui finit par tuer son propre père.

C’était une scène déchirante, certes pas aussi mauvaise que lorsqu’il a tué sa petite amie Holly, mais voir Tommy manipulé de cette façon pour éliminer son propre père était difficile et changerait à jamais la relation entre lui et Ghost.

5 S5 E10 – Quand c’est fini (9.4)

Dans la finale de la saison 5, Tommy découvre que c’est Ghost qui l’a préparé à tuer son propre père et va chercher du sang. L’épisode se termine sur la mère de tous les cintres, Ghost s’attaquant à Angela pensant qu’elle était l’informatrice qui avait des preuves sur lui, mais réalisant ensuite qu’elle ne l’était pas et ayant un moment romantique dans un endroit où ils traînaient.

Tommy s’en prend à Ghost pour l’avoir chassé, mais ne parvient pas à lui tirer dessus et prend Angela à la place. L’épisode se termine avec Angela mourant dans les bras de Ghost.

4 S6 E5 – Gambit du roi (9.4)

Cet épisode dit au revoir à un personnage que nous aimions tous depuis les premières saisons de Power, Joe Proctor. Sa mort était assez épique et ne s’est pas faite à la légère. Saxe avait des preuves que Proctor avait mis son ex-femme à mort et avait juré de continuer, à moins que Proctor ne renverse qui a tué Angela.

Proctor a dit à Saxe que c’était Tommy qui l’avait fait, mais Tommy découvre bientôt que Proctor est devenu informateur et va le tuer… avec une mitraillette. Dans une scène de style Scarface vers la fin de l’épisode, Tommy a abattu Proctor.

3 S6 E13 – Tout est de votre faute (9.4)

Ceci est l’épisode de Tommy. Après que Ghost ait été abattu dans la finale de mi-saison de la saison 6, les épisodes qui ont suivi étaient des épisodes de flashback se concentrant sur chaque suspect en détail et donnant à ce personnage l’adieu à la série qu’il méritait.

L’épisode de Tommy est le meilleur de ceux-ci, il découvre que le meurtrier de Keisha n’était pas vraiment Ghost, ainsi que presque impliqué dans le meurtre à travers des preuves que l’avocat décédé Proctor avait avec sa fille avant sa mort. Tommy élimine également de vieux ennemis par lui-même, regarde son meilleur ami de toujours Ghost mourir dans ses bras et se rend à Los Angeles pour commencer une nouvelle vie.

2 S5 E8 – Un ami de la famille (9.5)

Tariq prend tout son sens dans cet épisode, et on pourrait dire qu’il a officiellement “ rejoint le jeu ” à New York. Il met en place un ami de confiance Kanan pour se faire arrêter avec une arme assassiner dans le coffre de sa voiture, Kanan tente d’échapper aux flics mais finit par mourir de ses blessures par balle. Kanan était un favori des fans et bien que sa mort ait été une surprise, le personnage de 50 Cent était à l’heure empruntée et sa mort arrivait probablement pendant un certain temps.

Ce moment a volé l’épisode, mais vers la fin, il a été révélé que le père de Tommy, Teresi, était prêt à retourner Ghost en train de tuer le gardien de prison, ce qui posait un nouveau problème à Ghost.

1 S6 E8 – Affaire avec le diable (9.5)

Sensationnel. Cet épisode était épique. Keisha a reçu une visite inattendue de la mère de Tommy, qui a fait de la peur autour du précédent amant de Tommy qu’il a étranglé à mort. Keisha accepte finalement de retourner Tommy et de transformer son informateur en échange d’une protection de haut niveau contre les témoins. Tasha rend visite à Keisha et c’est là que tout devient fou, Tasha trouve les papiers prouvant que Keisha allait retourner, et après une dispute animée, Tasha de nulle part tire son meilleur ami au carré.

Cette scène était à couper le souffle, Tasha est aussi criminelle que le reste de son clan et ce n’était que la cerise sur le gâteau et pourquoi cet épisode est sans aucun doute le meilleur de tout le pouvoir.

