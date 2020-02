Top 5 des personnages-pompiers de benne à ordures d’AEW

Le feu de la semaine 411mania Dumpster

Bonjour à tous et bienvenue dans une édition spéciale de Le feu de la semaine dans la benne 411. Je m’appelle Bryan Kristopowitz.

Avec All Elite Wrestling qui devrait avoir son premier événement à la carte en 2020 à la fin de ce mois, je pensais que ce serait le moment idéal pour jeter un coup d’œil aux cinq meilleurs incendies de bennes à ordures d’AEW en ce moment. Et je dis “en ce moment” parce que la promotion de lutte professionnelle est encore assez nouvelle, toujours en croissance, toujours à la recherche de nouvelles stars et aura probablement un ensemble complètement différent de feux de benne à la fin de 2020. Mais c’est l’avenir. Dans l’ici et maintenant, il y a définitivement un top cinq.

Je dois admettre que j’étais initialement sceptique vis-à-vis de l’ensemble de AEW. C’était cool d’avoir un concurrent potentiel viable à la WWE dominante dans le monde de la lutte professionnelle, mais je craignais que la promotion finisse par être une série sans fin de «blagues internes» d’initiés, sur des captures d’écran à la WWE, et des fesses boiteuses Attitude ère nostalgie. Dans une certaine mesure, c’est ce que l’émission AEW sur TNT, Dynammite, était quand elle a commencé en octobre 2019. Mais maintenant, près de quatre mois plus tard, AEW est vraiment sa propre affaire, une émission de lutte professionnelle qui est tout ce qui se passe dans son propre monde, pas tant sur ce qui se passe ailleurs. Il n’y a rien de mal à reconnaître qu’il existe d’autres groupes de catcheurs professionnels, mais est-ce une bonne chose d’entendre constamment des stars d’AEW faire des blagues sur Roman Reigns ou Vince McMahon? On s’en fout?

Alors, qui sont les 5 meilleurs incendies de bennes AEW?

**

En haut, l’honorable mentionne:

Page du pendu Adam: Qu’est-ce qui se passe avec la page du pendu en ce moment? Il semble être éloigné de ses collègues membres de l’Elite, bien qu’il soit AEW Tag Team Campions avec Kenny Omega, et personne ne semble savoir pourquoi. Les Young Bucks semblent penser que Page a un problème d’alcool et cela pourrait être l’une des raisons pour lesquelles il est en quelque sorte, mais je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que Page subit une sorte de rupture émotionnelle retardée après avoir perdu contre Chris Jericho et ne pas devenir le premier champion du monde AEW. Je veux dire, qui pensait que Page serait à la recherche du titre mondial si rapidement? Je sais que non. Et depuis lors, en plus de remporter les titres de tag, qu’a-t-il fait à AEW? A-t-il été de nouveau à la recherche, de façon réaliste, du titre mondial? C’est ce que je pense qui se passe. Je pourrais finir par me tromper, cependant. Il pourrait y avoir quelque chose qui se passe en dehors de l’écran et qui le dérange et qui n’a pas encore été révélé. Je suppose que nous le saurons assez tôt.

4-Britt Baker: Ou le Dr Britt Baker, D.M.D., comme elle aime apparemment être appelée. C’est une autre lutteuse qui semble être sur un déclin étrange et lent dans une sorte de folie, et je ne sais pas pourquoi. La division féminine à AEW est assez compétitive, avec beaucoup de grands lutteurs en lice pour un tir au champion du monde Riho, et Baker est évidemment l’un des meilleurs de la liste. Mais pour le moment, elle n’est pas la meilleure. Elle semble flotter dans le top cinq. Être dans le top 5 semble être plutôt bon. Mais ensuite Baker continue de perdre des matchs et elle chutera probablement encore plus dans le classement. Est-elle en crise? Peut être. Mais alors quoi? Si vous voulez monter dans le classement, vous gagnez simplement des matchs ou trouvez un moyen de gagner des matchs. Alors pourquoi ne pas faire ça au lieu d’être un connard condescendant? Elle est comme ça pour les fans, c’est comme ça pour Tony Schiavonne, pour les autres annonceurs. Ce «changement d’altitude» va-t-il vraiment l’aider à gagner des matchs, à remonter dans le classement et à se faire tirer la ceinture?

3- Chris Jericho: On pourrait penser qu’un gars comme Jericho, quand il est pleinement en mode douchebag total méchant, serait le numéro un Dumpster Fire quelle que soit la promotion. Étonnamment, dans le cas d’AEW, Jericho n’est pas le meilleur Dumpster Fire. Oh, il est tout simplement horrible, mais il y en a d’autres sur la liste qui sont en fait pires que lui. Pourtant, Jericho apporte son jeu Dumpster Fire «A» chaque semaine à la télévision. De ses interviews, ses promos dans le ring, à ses matchs, à la façon dont il interagit avec les fans et les annonceurs, il est juste un être humain horrible. Il est drôle comme l’enfer, oui, mais il est toujours horrible. Ses deux meilleurs moments à ce jour à AEW? D’abord, quand il a commencé à se faire appeler “Le Champion”, et ensuite, quand il s’est fait botter le cul et a ensuite commencé à crier “Mais j’ai un billet!” Jericho l’a également transformé en T-shirt, qui est juste un gros temps Dumpster Fire se déplace.

Mec, qu’est-ce que Jéricho va faire quand le cercle intérieur se retournera contre lui? Va-t-il survivre à l’assaut d’un Jake Hager énervé?

2-Pac: Pour le moment, je suis assez certain que Pac, ou “The Bastard Pac”, est le lutteur le plus misérable de la liste AEW. Je suppose que nous sommes censés supposer que son horrible attitude est juste que Pac “étant tout à fait une affaire” dans le ring, mais il est aussi loin du ring. Je ne pense pas qu’il ait eu un moment «léger» depuis son arrivée à AEW. Je crains que le gars ne fasse un putain de coup un de ces jours. Et qu’est-ce qu’il va faire quand sa querelle avec Kenny Omega sera terminée? Qui va-t-il être misérable après ça? Je pense que Pac a besoin d’un manager ou d’un conseiller ou de quelqu’un pour essayer de le calmer.

**

Et le 411 Dumpster Fire of the Week: The AEW Edition la première place revient à:

1-MJF: Ah, oui, Maxwell Jacob Friedman. MJF. Ce mec n’a même pas besoin d’ouvrir la bouche pour que vous détestiez ses tripes. Et quand il ouvre la bouche, mon Dieu, vous voulez juste voir quelqu’un lui botter le cul. Sa querelle en cours avec Cody Rhodes est un excellent exemple de la façon dont il est terrible. Du fouet en direct et du match de cage à venir qu’il oblige Cody à avoir avec son homme de main Wardlow à l’embauche du boucher et de la lame et du lapin pour être ses mercenaires, MJF se construit à un point tellement ennuyeux que lorsque Cody obtient enfin son mains sur lui ça va être si doux pour MJF de se faire détruire. Eh bien, si c’est ce qui arrive finalement. MJF est assez sournois, donc il y a probablement un moyen pour lui de sortir de tout cela.

Je l’ai vu plusieurs fois quand j’ai réussi à attraper MLW et il était un connard là-bas, mais était-il aussi mauvais là-bas qu’à AEW? Est-ce qu’il continue juste ce qu’il a toujours fait, ou fait-il plus maintenant que jamais?

**

