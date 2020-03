Top 5 des publicités télévisées actuelles les plus ennuyeuses

Le feu de la semaine 411mania Dumpster

Bonjour à tous et bienvenue dans une édition spéciale de Le feu de la semaine dans la benne 411. Je m’appelle Bryan Kristopowitz.

En ce qui concerne les publicités télévisées, les gens ont tendance à avoir une relation d’amour / haine avec eux. Certaines personnes les méprisent absolument et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour les éviter, et il y a des gens qui ne les aiment pas mais traitent avec eux parce que, sauf si vous enregistrez une émission de télévision ou un événement et le regardez plus tard, vous êtes ne va pas pouvoir les éviter. De nombreux services de câblodistribution à la demande vous font regarder des publicités si vous regardez quelque chose à la demande en désactivant la fonction d’avance rapide et il existe des services de streaming qui les ont aussi (pas beaucoup mais ils sont là. Tubi TV est gratuit et il a publicités). Et il y a des gens qui aiment regarder des publicités pour leur ingéniosité cinématographique, mais ils semblent être rares. Je veux dire, s’il y en a beaucoup, ils ne parlent pas de leur préférence pour les publicités. Quant à moi, je ne suis pas vraiment fan des publicités, mais comme elles existent, je ne fais que les traiter. Parfois, les publicités sont en fait intéressantes et amusantes et méritent d’être vues une ou deux fois par jour en regardant la télévision régulière.

Et parfois, les publicités sont juste ennuyeuses et vous ne pouvez pas les supporter et vous voulez qu’elles s’arrêtent et vous commencez à faire un effort pour les éviter à tout prix. Vous enregistrez plus d’émissions afin que vous n’ayez pas à les regarder et que vous puissiez avancer rapidement. Vous changez la chaîne pour une autre émission que vous essayez de regarder entre les pauses publicitaires de l’émission que vous regardez réellement. Ou vous désactivez le téléviseur afin de ne pas avoir à écouter la publicité ennuyeuse (tant que vous n’entendez pas la publicité et la regardez simplement, ce qui peut réduire les ennuis). Ce n’est pas une stratégie aussi géniale parce que, si vous avez réussi à voir une publicité ennuyeuse suffisamment de fois, vous pouvez vous souvenir des mots ou de la musique ou du message et, tout en regardant la publicité, vous pouvez l’entendre dans votre tête . Cela m’est arrivé tellement de fois que je ne peux pas les compter.

En ce moment, il y a cinq publicités télévisées que je méprise / sont tellement énervées que quand je les vois, je veux juste retourner la merde. Que sont-ils?

**

En haut, l’honorable mentionne:

5-That Facebook / Rocky commercial: C’était apparemment une publicité en vedette lors du dernier Super Bowl. Je souhaite que ce soit l’une de ces publicités qui n’a été jouée que lors du dernier Super Bowl et qui a ensuite été chargée sur YouTube pour ceux qui veulent le revoir pour une raison quelconque. Cette chose semble jouer deux fois par heure, tous les jours, sacrément près de chaque canal. La première fois que je l’ai vu, j’ai pensé que c’était plutôt drôle. “Hé, regardez tous les groupes” rock “sur Facebook! Et Chris Rock et Sylvester ‘Rocky’ Stallone y sont! Qui a pensé que cela arriverait jamais? ” Ce sentiment «drôle» disparaît après environ la cinquième fois que vous le voyez. À partir de la sixième fois, vous souhaitez que tous ces groupes Facebook «rock» soient dissous pour violation des conditions d’utilisation de Facebook. La seule qualité qui rachète cette publicité particulière est l’utilisation de «Je veux basculer» de Twisted Sister. Je ne pense pas que je me lasserai jamais de cette chanson, mais, à cause de son utilisation dans cette publicité, je pourrais commencer à l’aimer moins. Je ne veux pas que cela se produise.

4-Pratiquement n’importe quelle publicité commerciale d’une émission NBC: Je regarde pas mal d’émissions sur NBC. Tous les spectacles de Chicago. Law and Order: Special Victims Unit. La liste noire. Bonnes filles. J’essaie cependant d’éviter toutes les publicités pour ces émissions. De l’acteur voix off utilisé pour parler de l’émission, à l’horrible musique importante utilisée dans chacune de ces publicités, à l’image finale utilisée dans ces publicités, comme Olivia Benson qui regarde la caméra seule, tout est juste pour terrible. Et que se passe-t-il avec cette merde de “streaming le lendemain”? Où est l’émission en streaming? Sur le site Web de NBC? Sur Hulu? Bon sang.

3- Cette publicité de Neutrogena avec Nicole Kidman: Nicole Kidman est une actrice formidable et, semble-t-il, un merveilleux être humain et une mère adorée. C’est tout cool. Cependant, pourquoi est-il important que moi et tout le monde sache comment elle prend soin de sa peau? Suis-je censé être inspiré par sa routine de soins de la peau ou quelque chose? Je veux dire, je comprends pourquoi elle a besoin de prendre soin de sa peau et pourquoi elle a besoin de paraître plus jeune qu’elle ne l’est réellement (Hollywood et le show-business ne concernent que les jeunes si vous êtes une femme. Une peau jeune n’est tout simplement pas aussi importante pour un homme), mais ce genre de chose est-il important pour tout le monde, dans tous les domaines, partout? Je ne le pense pas. Je ne suis pas non plus fan de la façon dont cette publicité utilise le même script de base que celui utilisé pour la publicité de Jennifer Garner Neutrogena. Pourquoi Nicole Kidman ne peut-elle pas obtenir un script différent?

2-Cette publicité Amazon Prime avec le gars qui regarde Hunters dans sa salle de bain: Cette publicité est connue sous le nom de “Binge Cheat”, et présente une femme attrapant son mari / petit ami dans la salle de bain, regardant Hunters sur son téléphone. Et cette publicité est réglée sur la chanson “How Long” par Ace, un air accrocheur s’il y en a jamais eu. Maintenant, je suppose que nous sommes censés être contrariés par la femme parce qu’ils aiment tous les deux Hunters et regardent généralement le spectacle ensemble, mais le gars, pour une raison quelconque, regarde les épisodes de Hunters avant elle. Mais est-ce vraiment ce qui se passe ici? Est-il possible que ce qui la dérange, c’est qu’au lieu d’être au lit avec elle, il soit dans la putain de salle de bain devant la télé? Est-ce cela la chemise de nuit sexy de la femme? Ils s’apprêtaient à avoir des relations sexuelles, elle a mis ses vêtements sexuels et ce trou du cul est dans la salle de bain en train de regarder Al Pacino tuer des nazis?

Cette publicité est censée me donner envie d’acheter Amazon Prime, n’est-ce pas? Mais cela ne fait pas ça. Cela me fait juste m’interroger sur la relation du couple, et je suis sûr que je ne saurai pas ce qui se passe réellement si j’obtiens Amazon Prime. Donc, toute cette publicité est tout simplement stupide.

**

Et le 411 Dumpster Fire of the Week: The Top 5 Annoying Current TV Commercial Edition la première place revient à:

1-Cette putain de publicité sur “groupe kazoo” sur Facebook : Jésus putain de Christ, cette publicité doit cesser d’être diffusée. Celui-ci semble être encore plus que celui du “groupe rock”, et c’est fou. Deux femmes dans une classe universitaire ennuyeuse décident juste de commencer à baiser avec leurs kazoos en classe (classe ennuyeuse ou non, c’est impoli comme l’enfer), puis elles sortent et une putain de parade se développe, le tout basé sur un amour mutuel des kazoos. Existe-t-il un instrument de musique plus ennuyeux qu’un kazoo? Il y en a peut-être, mais chaque fois que je vois et entends cette putain de publicité, il n’y a vraiment aucun autre instrument plus ennuyeux. En termes de publicités, celle-ci pourrait être la pire au monde. Quel service préconise-t-il? Ces publicités ASPCA avec tous les chiens malades et abandonnés sont ennuyeuses et tristes et déprimantes comme de la baise, mais au moins, elles défendent une bonne cause. Les kazoos sont-ils une bonne cause? Je ne pense pas.

Comme je l’ai dit, cette publicité doit cesser d’être diffusée et doit cesser maintenant. C’est énervant.

**

Merci d’avoir lu. Se mettre d’accord? Être en désaccord? Inscrivez-vous avec disqus et commentez. Vous savez que vous le souhaitez, alors allez-y.

S’il vous plaît «aimez» la colonne gratuite B-Movie sur Facebook!

Oh, et la règle des films B. Souvenez-vous toujours de cela.