Top Gun 2 est déjà un film très différent de l’original

Top Gun: Maverick, la suite très attendue de Top Gun, s’annonce comme un film très différent de l’original. Après plus de trois décennies, Tom Cruise revient enfin dans la “Zone dangereuse” et la franchise qui a propulsé l’acteur dans la célébrité. Réalisé par Joseph Kosinski (Oblivion), Top Gun: Maverick est tout sur le protagoniste du film original, LT Pete “Maverick” Mitchell (Cruise).

Après 30 ans de service, un Maverick vieillissant est l’un des meilleurs pilotes d’essai de la Marine et un instructeur chez Top Gun. À Top Gun, Maverick rencontre Rooster (Miles Teller), le fils de l’ancien meilleur ami et copilote de Maverick, Goose (Anthony Edwards). Maverick devra affronter à la fois ses démons passés et présents afin de mener à bien une mission qui pourrait lui coûter la vie. Jon Hamm, Jennifer Connelly, Ed Harris, Glen Powell et Val Kilmer, ancien membre du casting de Top Gun, ont tous des rôles dans la suite.

Après deux bandes-annonces et une featurette dans les coulisses, il est clair que Top Gun: Maverick se présente comme un film très différent du Top Gun original. Sans aucun doute, l’accent est mis sur l’action et les cascades dans la suite. Top Gun a été félicité pour ses séquences aériennes, mais tous les rapports de Top Gun: Maverick indiquent que les scènes d’action vont être encore plus révolutionnaires que l’original. Cruise est connu pour ses propres cascades, mais dans Top Gun: Maverick, Cruise et plusieurs acteurs seront également filmés dans le cockpit. Hamm a déclaré que Top Gun: Maverick utilise une technologie jamais vue auparavant pour capturer pleinement les réactions des acteurs en temps réel au lieu de s’appuyer sur CG.

Depuis la suite se concentre de manière significative sur les cascades avec les nouvelles technologies, la valeur de production a considérablement augmenté par rapport à l’original. Le budget de Top Gun n’était que de 15 millions de dollars. D’un autre côté, le budget annoncé de Top Gun: Maverick est d’environ 150 millions de dollars, soit dix fois le budget d’origine, ou cinq fois avec l’inflation. En termes de scénario, Top Gun s’est concentré sur la montée de Maverick à travers l’école de pilotage et les relations établies avec ses camarades de classe et ses copilotes. Cependant, dans la suite, Maverick est maintenant l’instructeur, donc ses interactions se concentreront principalement sur la relation enseignant-élève plutôt qu’avec ses copilotes.

Un budget plus important et une plus grande importance accordée aux cascades ne garantissent pas que Top Gun: Maverick sera meilleur que Top Gun. Cependant, les nouvelles technologies et le retour de Cruise Top Gun: Maverick une superproduction estivale incontournable en 2020. De plus, après 34 ans, les fans de l’original devraient affluer dans les salles pour voir ce que l’avenir réserve à Maverick.

