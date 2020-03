Top Gun: Date de sortie de Maverick déplacée

Variety rapporte que la date de sortie de Top Gun: Maverick a été déplacée du 26 au 24 juin, permettant au film de s’ouvrir un mercredi et lui donnant une longueur d’avance contre In The Heights qui ouvre le 26 juin et est devrait très bien faire.

Le film est une suite du hit des années 80, Top Gun, et mettra en vedette Tom Cruise reprenant son rôle de capitaine Pete “Maverick” Mitchell. Miles Teller incarne le fils de l’acteur d’origine Anthony Edwards ’Goose. Les autres membres de la distribution incluent Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Ed Harris et le retour de Val Kilmer. Le film est réalisé par Joseph Kosinski et est écrit par Ehren Kruger (Transformers), Eric Warren Singer (American Hustle) et Christopher McQuarrie (Mission: Impossible).