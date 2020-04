Top Gun: La libération de Maverick est reportée à décembre, un endroit calme: la partie II est déplacée au week-end de la fête du Travail

Il faudra encore un bon moment avant que Tom Cruise puisse faire un autre trajet dans la zone de danger. Variety rapporte que la suite tant attendue de Top Gun, Top Gun: Maverick a été reportée au 23 décembre 2020. La nouvelle vient au milieu de Paramount déplaçant un certain nombre de ses grosses versions en raison de l’épidémie de coronavirus.

La suite de Tom Cruise était initialement prévue pour une sortie le 24 juin. D’autres films qui ont maintenant de nouvelles dates de sortie incluent également le A Quiet Place Part II, précédemment retardé. Ce film sortira le week-end de la fête du Travail le 4 septembre. De plus, la suite théâtrale de SpongeBob SquarePants, The SpongeBob Movie: Sponge on the Run sortira le 31 juillet. Ce film devait auparavant sortir le 22 mai.

Un autre retard de sortie est la sortie de science-fiction, The Tomorrow War, qui tombera le 25 décembre. La pandémie de coronavirus a provoqué un certain nombre de grands tentes de studio pour voir leurs sorties retardées, ou la production a complètement cessé.

À l’heure actuelle, les studios ne s’attendent pas à la réouverture des cinémas d’ici le milieu de l’été. De plus, même lorsque les cinémas rouvriront, les exploitants craignent que les cinéphiles ne soient pas trop impatients de reprendre les activités cinématographiques après une crise sanitaire mondiale.

Top Gun: Maverick dispose d’un budget de 150 millions de dollars, il est donc compréhensible que Paramount ait repoussé sa sortie en salles. Le studio compte probablement sur des ventes de billets importantes pour récupérer une partie de ces coûts. De plus, le retard lui permettra de continuer à tourner le septième film Mission: Impossible et de participer à la campagne promotionnelle de Maverick.

Le film Top Gun original est sorti il ​​y a 34 ans, en 1986.