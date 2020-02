Tous les autres agents 00 apparus dans les films de James Bond

James Bond est l’agent emblématique de 007, mais il y a les autres agents 00 qui sont apparus dans la franchise au fil des ans. Daniel Craig fera sa dernière sortie en tant que l’insaisissable 007 dans No Time to Die, et plus tôt cette année, le James Bond La franchise a fait des vagues lorsqu’il a été annoncé que Lashana Lynch jouerait 007 dans le prochain film de Bond No Time To Die, une décision qui a suscité la surprise (et un tollé) parmi les fans. Beaucoup ont mal interprété la déclaration comme signifiant que Lynch reprend le rôle de Bond à Craig, ce qui n’est pas le cas.

À la fin du dernier film de Craig, Spectre, James Bond quitte de travailler pour le MI6 et est ainsi relevé de son titre de 007. Lorsque les films reprennent dans No Time To Die, il est logique qu’un autre agent assume le rôle de ” 007 “, ce que semble faire le personnage de Lashana Lynch, Nomi.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Les 8 acteurs qui ont joué James Bond dans un film

Cependant, à part James Bond et Nomi, qui sont les autres agents double-0 qui ont figuré dans les films Bond? Bien qu’aucun ne soit aussi connu que l’original 007, James Bond, il y a encore une poignée de doubles 0 qui sont apparus dans les films Bond au fil des ans.

002

Jusqu’à présent, il n’y avait pas de 001 dans les films de James Bond, donc le premier 00 sur la liste est 002. 002 est apparu plusieurs fois dans les films de Bond au fil des ans sous deux noms différents. Le premier était un agent nommé Bill Fairbanks qui a été mentionné mais non montré dans le film The Man With the Golden Gun. Le second 002 n’avait pas de nom complet mais apparut à l’écran. Glyn Baker a joué un agent nommé “John” (nom de famille inconnu) qui fait une brève apparition lors d’un exercice d’entraînement au début de The Living Daylights.

003

L’agent 003 fait une apparition (quoique brève) dans le film A View To Kill, où Bond est envoyé pour récupérer son cadavre en Sibérie. Le vrai nom de 003 était inconnu, tout comme l’acteur qui l’a joué lors de son bref passage à l’écran. Alors que d’autres 003 ont été mentionnés dans les romans et les jeux vidéo, ce plan unique est le seul aperçu de 003 qui a été vu jusqu’à présent dans les films.

004

De même que 002, 004 est un autre des agents du MI6 montré en train de terminer une mission de formation dans The Living Daylights. Son personnage reste anonyme, bien qu’il soit interprété par l’acteur Frederick Warder. 004 est tué alors qu’il tentait de terminer sa mission de formation, tombant à mort après que sa corde d’escalade ait été coupée. Son corps est ensuite étiqueté avec le message “Mort aux espions” écrit en russe, qui est retrouvé plus tard par James Bond.

006

De loin l’agent 00 le plus célèbre autre que James Bond, l’agent MI6 Alec Trevelyan a tenu le rôle de 006 et a été le principal antagoniste du film Pierce Brosnan GoldenEye. Joué par Sean Bean, 006 est devenu un voyou après avoir simulé sa mort, devenant le chef de l’organisation criminelle Janus et tentant de voler un satellite russe qui pourrait détruire la planète. Il avait également un grief personnel contre Bond pour ne pas lui avoir donné le temps d’échapper à sa “mort” initiale au début du film.

Connexes: Pourquoi un James Bond n’a jamais conduit une Aston Martin

009

Encore un autre agent du MI6 00 qui a connu un sort prématuré, 009 était un agent 00 anonyme qui a été tué alors qu’il était sous couverture en tant que clown dans le film Octopussy. Il a été assassiné par des jumeaux Mischka et Grischka via un couteau dans le dos, et bien que le nom de son personnage ne soit pas connu, il a été interprété par le cascadeur Andy Bradford.

0012

Le dernier sur la liste des agents à double 0 à l’écran est 0012, qui a été brièvement présenté dans The World is Not Enough. Son nom n’est pas révélé dans le film, mais la romanisation l’identifie comme Sam Johnston, et la plupart des téléspectateurs le voient est un bref aperçu lorsque Bond clignote sa photo lors d’une enquête.

Plus: Non, Lashana Lynch n’est pas le nouveau James Bond

Dates de sortie clés

Pas le temps de mourir / James Bond 25 (2020)Date de sortie: 10 avr.2020

Comment The Matrix 4 peut redéfinir les films de science-fiction (encore une fois)

A propos de l’auteur

Lauren Coates est rédactrice de longs métrages pour . avec un intérêt particulier pour Star Trek et écrit pour . depuis 2019. En plus de ., elle a écrit pour The Mary Sue et le site officiel de Star Trek, et écrit également critiques de films et d’émissions de télévision sur Culturess.

Lauren est actuellement étudiante à l’Université DePaul, avec spécialisation en cinéma et télévision et mineure en journalisme. Chez DePaul, elle est également collaboratrice à la rédaction du journal étudiant The DePaulia. En plus d’écrire, Lauren est passionnée par Disney World, la malbouffe, le théâtre musical. Vous pouvez trouver Lauren sur Twitter et Instagram sous @laurenjcoates

En savoir plus sur Lauren Coates