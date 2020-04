Tous les films de Lake Placid classés, du pire au meilleur | .

En 1999, le thriller crocodile tueur Lake Placid a été libéré et a eu une performance modeste au box-office. Grâce à la chaîne Sy / Fy, c’est devenu une franchise inattendue, avec cinq suivis à ce jour. Voici comment chacun d’eux se classe, du pire au meilleur.

Le film de Steve Miner, écrit et produit par David Kelley, était un riff sournois sur Jaws. À l’époque, Kelley était le producteur de plusieurs émissions de télévision acclamées par la critique, y compris Ally McBeal. Il a utilisé son influence pour mettre à la fois Lake Placid et son drame sportif Mystery Alaska sur des bureaux de studio. Miner, qui venait de réaliser le succès d’Halloween: H20, était un bon choix pour diriger le film. Ses précédents crédits de genre comprenaient une liste éclectique de titres, dont Vendredi 13, Partie 2 et 3, House et Forever Young.

Lake Placid a été refusé par tous les grands studios. Même avec Kelley et Miner derrière, le projet n’était pas jugé suffisamment commercial à l’époque. Il a finalement obtenu le feu vert après que Stan Winston ait créé une créature animatronique réaliste. Sa redoutable création a impressionné les investisseurs internationaux, qui à leur tour ont ravivé l’intérêt des dirigeants de la 20th Century Fox. Bien que le film ait rencontré des critiques mitigées, il était un artiste solide dans les théâtres et est devenu encore plus populaire sur la vidéo domestique. Il a lentement développé une base de fans, ce qui a précipité la discussion d’une suite plusieurs années plus tard. Il s’est avéré le titre exploitable idéal pour la chaîne Sci-Fi (Sy / Fy), qui a financé cinq suivis.

Cette entrée complètement indépendante de la série Lake Placid est incroyablement dérivée et sans conséquence. En utilisant davantage le modèle Anaconda, il repose davantage sur l’action que sur le suspense – et donne au crocodile peu de temps d’écran. Certains jeunes militants se rendent sur une île au milieu d’un lac et sont terrorisés par un crocodile géant – le résultat d’une expérience qui a mal tourné. Alors que le film obtient des points pour ne pas s’appuyer sur beaucoup de mauvais CGI pour rendre le croc, la majorité du film se déroule dans un décor sombre et générique.

Les Bickermans continuent leur relation malsaine avec les crocs après la mort de Sadie (Cloris Leachman). Son neveu Nathan (Colin Ferguson) prend le relais, élevant plusieurs bébés qui recommencent bientôt à faire des ravages à Black Lake. Terrible CGI, performances indifférentes et humour juvénile s’efforcent de rendre la première suite exceptionnelle. Le réalisateur Griff Furst réalisera ensuite plusieurs films monstres conçus pour la télévision, notamment Swamp Shark, Ghost Shark et Alligator Alley.

Il y a plus de problèmes de crocodiles à Black Lake lorsque trois spécimens géants commencent à ronger les habitants. John Schneider, Sarah Lafleur et, étonnamment, Cloris Leachman jouent un scénario très familier avec peu de conviction. Avec rien du charme ou du suspense de l’original, cette suite directe est une sortie typique faite pour le câble. Après les effets pratiques exceptionnels de l’original, le terrible CGI dans ce suivi est particulièrement choquant.

Surplombant la promesse non tenue du titre, il s’agit d’un film assez solide conçu pour le câble avec un script intelligent et une distribution de jeux. La prémisse inspirée tourne autour de la transformation de Black Lake en sanctuaire de crocodiles – avec une clôture électrique et un bus secondaire qui fait ce «mauvais virage». Yancy Butler revient sous le nom de Reba, ancien braconnier qui travaille maintenant pour l’E.P.A. et Robert Englund apparaît comme Jim Bickerman. Le réalisateur Don Michael Paul donne aux mauvais effets CGI quelques dents avec une direction rapide et une touche légère.

Alors que “Lake Placid” n’était le nom du crocodile dans aucun des films précédents, la prémisse de base est assez bien communiquée par le titre idiot. Butler et Englund reviennent dans ce qui est essentiellement un film de créature Roger Corman des années 70; idiot, léger et conscient de lui-même. Un crocodile géant et un anaconda géant s’affrontent tandis que les sœurs de la sororité partent pour une pause lacustre au mauvais moment. Bien que cela ne puisse être considéré comme un bon film par aucun tronçon, c’est le plus honnête de toutes les suites et l’une des entrées les plus amusantes.

Le film de Steve Miner a été une belle surprise lors de sa sortie en 1999. Lake Placid était une comédie de personnage originale avec de grands effets pratiques, et le film a bien vieilli. Bill Pullman joue un officier de chasse et de pêche qui fait équipe avec le paléontologue courageux de Bridget Fonda pour enquêter sur la mort d’un plongeur mordu en deux à Black Lake. Un grand casting, y compris une performance amusante de Betty White et un script étonnamment plein d’esprit donne une touche unique à ce qui aurait pu être un film monstre en chiffres.

