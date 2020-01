Tous les films Star Wars classés, selon IMDb

L’une des franchises cinématographiques les plus grandes, les meilleures et les plus emblématiques de l’histoire du cinéma, Star Wars est une pierre angulaire de la culture pop qui a changé le film et le geekdom lors de sa sortie initiale en 1977. La qualité des douze films Star Wars sortis en salles varie énormément, même si chacun a son éclat, certains n’ont pas le même grand savoir-faire que d’autres.

Peut-être plus aimé des fans que des critiques, il est facile d’aller en ligne pour voir une large réception des films. Une bonne mesure de cette réception provient d’IMDb, qui a des scores pour la franchise Star Wars qui fluctuent massivement. Voici donc tous les films Star Wars sortis en salles classés selon IMDb.

12 STAR WARS: THE CLONE WARS (2008) – 5.9

The Clone Wars est un film étrange. D’une part, c’est assez horrible et sans aucun doute le pire des films sortis en salles, mais cela a ouvert la voie à l’un des meilleurs éléments de contenu de la franchise Star Wars, la série Clone Wars.

Le film a obtenu un 5,9 sur IMDb, et c’est une note assez appropriée pour son intrigue mince et ses personnages ennuyeux. Il est extrêmement axé sur les enfants et difficile pour les fans matures, ou tout simplement les fans de plus de 10 ans, de profiter au maximum, peu importe à quel point c’est amusant pour les enfants.

11 STAR WARS EPISODE II: L’ATTAQUE DES CLONES (2002) – 6.5

Célèbre pour son dialogue incroyablement mauvais, ses scènes dignes de mention et sa terrible chimie d’acteur à acteur, Attack Of The Clones a sa juste part de problèmes. La bataille de Geonosis impressionne, tout comme le score d’Ewan McGregor et John Williams, mais à part cela, seul le plaisir insensé sauve le film.

Le film a obtenu un 6,5, ce qui en fait le film de saga Skywalker (à égalité) le moins bien noté. Cela n’est pas surprenant, car deux films se disputent généralement la première place. Les préquels sont appréciés par certains, détestés par d’autres, et Attack of the Clones est littéralement au centre de tout cela.

10 STAR WARS EPISODE I: THE PHANTOM MENACE (1999) – 6.5

La Menace Fantôme souffre du même (principalement) mauvais jeu, mauvais dialogue et maladresse d’Attack of the Clones, mais est beaucoup plus terne. Ce qui le sauve, bien sûr, c’est le duel des destins, à la fois une brillante bataille de sabre laser et un morceau de musique incroyable.

Le film se trouve aux côtés de Attack of the Clones à un 6,5, et comme mentionné, ce n’est pas une surprise. Le film a rapporté une somme d’argent insensée et on s’en souvient plus affectueusement de nos jours, mais certains fans plus âgés se sentent toujours amers au sujet du premier suivi de la trilogie originale.

9 SOLO: UNE HISTOIRE DE STAR WARS (2018) – 6.9

Une bonne balade amusante, entravée par un manque de nécessité et un marketing atroce, Solo: A Star Wars Story ne mérite pas beaucoup de haine. Le film n’est pas la meilleure chose de tous les temps, mais il a des trucs géniaux partout.

Le film a obtenu un 6,9, méritant sans doute plus. Les performances sont toujours de haute qualité, Chewie et Han sont excellentes, Donald Glover est impeccable et c’est un film esthétique. Mais, même s’il mérite une suite, il n’a jusqu’à présent pas donné grand-chose à la franchise.

8 STAR WARS EPISODE IX: LA MONTÉE DE SKYWALKER (2019) – 6.9

Le dernier chapitre de la saga Skywalker et le troisième opus de la trilogie suite, The Rise Of Skywalker a certainement divisé les fans. Il y a quelques défauts flagrants dans le film qui vont de pair avec beaucoup de plaisir et d’éclat.

Le film se situe actuellement à 6,9, mais comme il n’est sorti que récemment, cela peut changer. Le film a laissé tant de questions sans réponse et n’a pas bien plu aux critiques malgré son look, ses performances et sa brillante dynamique de personnage. Certains fans, cependant, semblaient graviter vers la nostalgie et la valeur de divertissement de l’image.

7 STAR WARS EPISODE VIII: LE DERNIER JEDI (2017) – 7.0

En parlant de films qui ont divisé le fandom, The Last Jedi l’a fait plus que tout autre film. Une grande partie de la haine n’est pas méritée et peut s’éteindre dans les années à venir et, même si le film a de gros problèmes, beaucoup est fantastique.

Le film se situe à 7,0, et la qualité de la production cinématographique seule devrait le placer plus haut. La partie Canto Bight est un gaspillage, tout comme certains personnages, mais les performances, la continuation de l’arc, les rebondissements brillants et le script stimulant aux côtés du beau look montrent la haute qualité du film.

6 STAR WARS EPISODE III: REVENGE OF THE SITH (2005) – 7.5

La dernière et incontestablement meilleure entrée de la trilogie prequel est Revenge of the Sith, et il n’est pas surprenant de la voir où elle se trouve sur cette liste. Il est devenu emblématique pour sa cotabilité de masse, ainsi que pour la maison déchirante de l’Ordre 66 et la performance sensationnelle d’Ewan McGregor.

Un 7.5 sur IMDb convient, bien que comme presque tous les films à ce stade, il pourrait être plus élevé. Il y a des performances formidables (main dans la main avec quelques sous-performances), aux côtés de la meilleure bataille au sabre laser de Star Wars, et même avec un peu de matité, c’est toujours génial.

5 ROGUE ONE: UNE HISTOIRE DE STAR WARS (2016) – 7.8

Les histoires de Star Wars ont démarré de façon impressionnante dans Rogue One. Raconter l’histoire du groupe qui a volé les plans de la Death Star était un excellent choix de Lucasfilm / Disney.

Assez joli à 7,8, Rogue One a l’un des meilleurs troisièmes actes de la franchise. En plus de cela, le look et l’action sont incroyables, et cette scène Vader est emblématique. Le film souffre d’un manque de développement des personnages, mais le compense dans une multitude d’autres domaines.

4 STAR WARS EPISODE VII: LA FORCE S’ÉVEILLE (2015) – 7.9

The Force Awakens a été le retour de Star Wars sur grand écran, le premier film de la nouvelle trilogie et le début d’une nouvelle ère de Star Wars sous la bannière Disney. Ce fut un succès incontestable.

Le film est le meilleur film de trilogie non original selon IMDb, assis à 7,9. Il a un ensemble sans faible performance et un équilibre brillant entre le nouveau et l’ancien. Il est bourré d’action et était le moyen idéal pour lancer la nouvelle ère, même s’il était un peu similaire à un film précédent.

3 STAR WARS EPISODE VI: LE RETOUR DU JEDI (1983) – 8.3

Le retour du Jedi a été la belle fin d’une des plus grandes trilogies du cinéma, et vit et continuera de vivre dans le cœur des fans de Star Wars pour les générations à venir.

Assis à 8,3, il tombe à juste titre au bas de l’ensemble de trilogie d’origine. Il est plein d’iconographie et de beaux moments, avec un dernier coup digne de la fin de cette saga. Les personnages sont géniaux, et même si le deuxième Death Star le retient, le film est toujours incroyable.

2 STAR WARS EPISODE IV: UN NOUVEL ESPOIR (1977) – 8.6

Le film qui a tout donné le coup d’envoi, Star Wars a changé le monde quand il est sorti en salles le 25 mai 1977. Produit d’un esprit brillant, le film avait tout, et est aussi infiniment recyclable qu’il fait partie intégrante de la vie de Star. Fans de guerres.

Il se situe à un phénoménal 8.6, et avec des visuels formidables, des effets incroyables, des héros charmants, une musique époustouflante et une action merveilleuse, il le mérite pleinement. Le film est l’un de ces rares films parfaits qui ne peuvent jamais être reproduits.

1 STAR WARS EPISODE V: L’EMPIRE REVIENT (1980) – 8.7

L’Empire Strikes Back est l’un des meilleurs films de tous les temps, selon de nombreux fans de Star Wars et selon IMDb. Il possède l’un des plus grands, sinon les plus grands rebondissements cinématographiques de tous les temps, ce qui n’est qu’une des nombreuses choses qui le rendent si remarquable.

Assis à 8,7, il est prévisible de le voir en haut de cette liste. La bataille de Hoth, Luke vs Vader, Yoda, Cloud City, les personnages, les moments, les citations, tout cela, chaque morceau est magnifique et contribue vraiment à faire d’Empire le meilleur film Star Wars qui existe.

