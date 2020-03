Tous les oeufs de Pâques du film Marvel dans l’épisode de fin de partie

Les Simpsons l’épisode “Bart le méchant” présentait de nombreux œufs et références de Pâques Marvel. La franchise Avengers ne pouvait pas être exclue d’une série qui fait référence à presque tout depuis 30 ans. Maintenant que Marvel Studios et Fox appartiennent au conglomérat des médias de masse de Disney, il n’est pas surprenant que les Simpsons aient fait un épisode comme “Bart The Bad Guy”, qui est inspiré par le MCU, et créé un chapitre où ils traitent du conflit de la culture des spoilers et de Disney. domination en tant que géant du divertissement.

L’épisode commence avec les résidents de Springfield qui regardent la scène finale du dernier film de The Vindicators: Crystal War; mais ils doivent attendre un an pour voir la suite, Crystal War 2: Resurgence. Un mois avant la sortie du deuxième film, Bart voit le film et découvre qu’il peut utiliser ses connaissances pour faire chanter les résidents de Springfield et obtenir tout ce qu’il veut, se transformant en un nouveau super-vilain: Spoiler Boy.

Les dirigeants de Marble Studios veulent empêcher Bart de gâcher le film, ruinant la première et provoquant un effondrement économique. Ils le font en soumettant Bart à une expérience de réalité virtuelle, où il entre dans l’univers cinématographique de marbre et découvre que les super-héros sont bien réels et qu’il fait un dernier bon choix, pour aider The Vindicators à vaincre Chinnos. En cours de route, les Simpsons déposent un certain nombre d’oeufs de Pâques liés à Marvel et Avengers.

Les oeufs de Pâques des Vengeurs dans l’épisode

Les références à Marvel sont claires dès le début, avec Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie comme objectif principal de l’épisode des Simpson. Presque tous les personnages sont une parodie des personnages des Avengers, et des parties de l’épisode sont des scènes de films des Avengers.

Personnages Marvel

Les Vindicators sont inspirés de The Avengers et il est impossible de ne pas remarquer la similitude entre leurs logos, ainsi que les similitudes entre les héros:

Homme de magnésium – Inspiré par Iron Man. Même les répliques de ce personnage rappellent les blagues de Tony Stark avant chaque bataille.

Airshot – Inspiré par Hawkeye. Il utilise un pistolet à air comme arme et n’a pas de super pouvoirs, il est juste “super bon en air”, comme le dit Bart quand il rencontre l’acteur de ce personnage. De plus, son costume est comme celui de Hawkeye dans Avengers Endgame.

Vaudou noir – La similitude entre ce personnage et Black Panther est évidente. Sa superpuissance est la magie vaudou, basée sur les croyances spirituelles africaines. Dans le même temps, son nom semble être un clin d’œil à Black Widow, surtout quand dans l’épisode ils parlent du destin de Black Voodoo.

Chinnos – Chinnos est clairement Thanos. Les personnages se ressemblent presque, la seule différence est que Chinnos a beaucoup de mentons. En outre, il est exprimé par Kevin Feige, qui est le président de Marvel Studios depuis 2007 et était Avengers: Infinity War et le producteur de Avengers: Endgame, entre autres films Marvel.

Caractères mixtes: Le super-héros féminin Vindicators, dont le nom n’est pas révélé, ressemble à Gamora avec les pouvoirs de Groot. Pendant ce temps, la baleine semble être un mélange de Drax et de Hulk.

Références Infinity War

Crystal War est une référence claire à Infinity War. Outre la similitude entre les personnages, l’intrigue du film est la même et la fin l’est aussi. La bataille finale mettant en vedette The Vindicators contre Chinnos se déroule dans un endroit similaire à la maison de Thanos. Nous voyons Magnesium Man, Airshot, Black Voodoo et les deux autres membres de l’équipe se battre contre Chinnos, qui révèle son plan: utiliser l’application Doomsday pour tuer tout le monde et créer une utopie. Une référence au plan de Thanos avec les Infinity Stones, mais aussi un clin d’œil au supervillain de DC Comics Doomsday.

Chinnos active l’application Doomsday et transforme tout le monde en cristaux, semblable à ce qui se passe dans la fin d’Infinity War à Wakanda, lorsque Thanos claque des doigts et transforme la moitié de la population de l’univers en poussière. Dans la scène finale de Crystal War, nous pouvons également voir l’adieu entre le personnage féminin et la baleine, une scène qui touche les citoyens de Springfield et qui ne peut manquer de rappeler aux téléspectateurs Wanda et Vision.

Une autre référence est le spoiler que Bart montre à Comic Book Guy. La scène révèle un méchant combattant Airshot dans la jungle, qui est tué par le souffle mortel d’Airshot. Cette séquence est à peu près comme le combat de Captain America avec Corvus Glaive dans la jungle de Wakanda, sauf ici que c’est Vision qui tue l’ennemi en le poignardant dans le dos. Même les effets sonores des deux scènes sont similaires. Enfin, une référence brève mais importante est quand Bart dit “Je suis à court de temps. C’est la fin du jeu!” quand Airshot lui dit que son règne de chantage prendra fin à la sortie de Crystal War 2. Cela rappelle le moment où le docteur Strange dit à Iron Man: “Nous sommes dans la phase finale maintenant”.

Références de fin de partie

À la fin de Crystal War, un message apparaît sur l’écran “Onze mois plus tard” et commence la scène suivante dans l’auditorium de l’école où les enfants regardent un YouTuber. À la fin de cette scène, un autre message apparaît immédiatement: “Cinq minutes plus tard”, se moquant d’Avengers: le saut de cinq ans de Endgame. À la fin de l’épisode des Simpsons, lorsque Bart est en réalité virtuelle, il aide The Vindicator à vaincre Chinnos. Cette scène de combat entre The Vindicators et Chinnos est inspirée par la bataille finale des Avengers contre Thanos, quand il voyage de sa réalité alternative pour récupérer les Infinity Stones.

Les frères Russo apparaissent dans les Simpsons

“Bart le méchant” tourne autour de la culture du spoiler, donc les frères Russo chargés d’empêcher Bart de gâcher le film ne sont pas un hasard. Rappelez-vous que les frères Russo, qui ont dirigé Avengers: Infinity War et Endgame, ont publié une déclaration aux fans sur Twitter, leur demandant de ne pas gâcher Avengers: Fin de partie après l’avoir regardé. Les dirigeants sont non seulement inspirés par les frères Russo dans The Simpsons, mais aussi exprimés par eux aussi.

Autres références cachées que vous pourriez avoir manquées

Dans “Bart the Bad Guy” des Simpsons, il y a aussi des références à DC Comics, Dr. Who, Watchmen, Batman, Justice League et bien plus encore, mais les références Marvel sont au centre de l’épisode. Dans l’épisode, nous voyons des détails plus petits évoquant d’autres personnages de Marvel, comme lorsque Bart se voit offrir des super pouvoirs et qu’il existe une version de Bart avec Hulk, Wolverine et les pouvoirs de Ghost Rider dans le smartphone de Thanos.

Puis dans Les SimpsonsDans la scène post-générique (elle-même un gros signe de tête de Marvel), Bart rend tout ce qu’il a volé, tout en célébrant qu’il est un super-héros et une bonne personne, semblable à A Christmas Carol. Lorsqu’il passe devant la vitrine de la bande dessinée, nous voyons une bande dessinée qui ressemble à un clin d’œil à Captain America, “Everyman”.

