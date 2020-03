Tous les personnages qui ont pu lever le marteau de Thor

Thor n’est pas le seul personnage à avoir manié le Mjolnir, et un vengeur vient de grossir la liste de ceux qui ont pu lever le marteau

Le marteau de Thor, Mjolnir, est l’une des armes les plus puissantes de l’univers Marvel. En tant que source de nombreux pouvoirs de Thor, Mjolnir est un artefact asgardien enchanté qui accorde le puissant pouvoir du Dieu du Tonnerre à quiconque est suffisamment «digne» pour le soulever.

Bien que la plupart des Avengers aient une carrière de super-héros définie par le service et le sacrifice de soi, seule une poignée de coéquipiers de Thor ont pu lever le marteau. Maintenant, un nouveau partenaire s’est révélé digne de lui, bien que temporairement. Nous en avons donc profité pour mettre à jour la liste des personnages que le puissant Mjolnir a pu élever.

Captain Marvel

Le capitaine Marvel est devenu le plus récent héros à brandir le puissant marteau du dieu du tonnerre. Alors qu’elle combat le leader de Kree, Vox Supreme, dans Captain Marvel # 16, Carol est aspergée de produits chimiques contenant l’ADN de cinq membres principaux des Avengers. Un de ces héros est Thor, qui est digne d’élever Mjolnir au niveau génétique.

Après s’être trempé, le capitaine Marvel invoque et brandit le puissant marteau dans la bataille contre son adversaire. Mais une fois que le corps de Carol est purgé des produits chimiques, elle perd la capacité d’utiliser le marteau et tombe au sol jusqu’à ce qu’elle puisse être récupérée par le dieu du tonnerre d’origine.

Captain America

Captain America s’est révélé digne du Mjolnir à plusieurs reprises, peut-être le plus connu dans la bataille finale épique d’Avengers: Fin de partie face à Thanos, où il a non seulement pu le relever, mais aussi le convoquer et utiliser les pouvoirs du dieu du tonnerre. , comme le capitaine Marvel a pu le faire dans son dernier numéro.

La première fois que Captain America a réussi à soulever le Mjolnir était dans la bande dessinée en 1988 lorsque Capi a temporairement abandonné les couleurs de sa nation, se faisant appeler simplement El Capitan. Lors d’une visite à Thor, ils sont attaqués par surprise par Seth, le dieu serpent de la mort et ses démons, qui parviennent à vaincre le dieu du tonnerre. Rogers parvient à soulever le Mjolnir et à le rendre à son propriétaire, équilibrant la bataille.

Captain America a également réussi à lever le marteau une autre fois sur une plus longue période dans la mini-série Fear Itself de Matt Fraction et Stuart Immonen. Lorsque Thor perd son arme après une bagarre avec Serpent, son oncle. Le Mjolnir tombe sur Terre et juste au moment où ils sont en grande difficulté, Steve le prend pour vaincre les serviteurs de l’oncle de Thor, qui avait endommagé son bouclier. Ici, nous avons pu voir Capi invoquer pour la première fois les pouvoirs du dieu du tonnerre.

Hulk

Hulk a toujours tenté de lever le marteau de Thor, un personnage qu’il a rencontré à plusieurs reprises. Celui dont les fans d’UCM se souviennent le plus était dans le film Avengers. Où le géant vert affronte le dieu du tonnerre dans Helicarrier.

Mais il a fallu attendre la série Avengers, Gather! Nouvelle série! Brian Michael Bendis et Mark Bagley. Voici Captain America, Iron Man, Thor, Hulk, The Black Widow et Hawkeye, prêts à affronter The Zodiac – l’un des plus grands groupes de méchants de tous les temps est réinventé pour le 21e siècle.

Lors d’un combat avec Thanos, lorsque Thor essaie de l’attaquer avec son marteau, il est intercepté par Hulk qui est contrôlé par le Mad Titan. Le géant vert attrape le Mjolnir et l’utilise ensuite pour frapper Thor, qui est assommé. Ce fut l’un des moments les plus longs pendant lesquels Hulk a pu tenir le Mjolnir.

La vision

Bien que Vision n’ait pu lever le marteau de Thor que dans l’univers cinématographique Marvel, il convient de le mentionner, car il l’a instantanément établi comme un héros noble et digne, à plus d’un titre. Alors que les héros de l’UCM se préparent à faire face à la menace d’Ultron dans Avengers: Age of Ultron, Vision lève le marteau avec désinvolture et le tend à Thor. Ce moment survient juste après une scène antérieure du film dans laquelle aucun des autres membres de l’équipe n’a pu le déplacer, sauf Cap qui ne l’a fait qu’à la légère, bien qu’il existe une théorie selon laquelle Rogers aurait pu le prendre et ne voulait pas. courtoisie envers son coéquipier.

Jane Foster

Lorsque Thor est jugé indigne d’utiliser le Mjolnir, le pouvoir est transféré à son ancien amant, Jane Foster, qui a assumé le manteau de Thor en 2014. Cependant, le pouvoir lui a coûté très cher; chaque fois qu’il se transformerait en Thor, son corps serait nettoyé des médicaments de chimiothérapie qu’il utilisait pour contrôler son cancer.

Avec cette connaissance, Foster s’est retiré de sa vie en tant que Thor jusqu’à ce qu’il découvre qu’Asgardia était en danger d’être détruit. Il a pris la cape une dernière fois sans tenir compte des conséquences personnelles. Cela a fini par coûter brièvement la vie à Jane alors qu’elle a été relancée et a reçu un nouveau rôle de Valkyrie.

Eric Masterson / Thunderstrike

Eric Masterson est apparu pour la première fois dans Thor # 391 en tant que personnage secondaire créé par Tom DeFalco et Ron Frenz en 1988.

Plus tard dans Thor 408, Eric Masterson a été gravement blessé lors d’une bataille de dieu du tonnerre avec le supervillain connu sous le nom de Mongoose, Odin a fusionné les deux en un héros appelé Thunderstrike. Lorsque le dieu asgardien du tonnerre a été repensé dans les années 1990, Thunderstrike a réussi à manier et à utiliser efficacement le marteau dans la bataille avec les Avengers.

Lorsque les deux ont finalement rompu, Odin a été tellement impressionné par Masterson qu’il l’a doté de sa propre arme enchantée, assez appropriée comme Thunderstrike, qu’il a utilisée jusqu’à sa mort.

Thunderstrike a été succédé plus tard par son fils Kevin Masterson qui utiliserait l’arme de son père pour combattre aux côtés des Avengers.

Beta Ray Bill

La première apparition de Beta Ray Bill a été dans The Mighty Thor n ° 337 en 1983 créé par Walter Simonson. Le personnage a été le premier héros non nordique capable de lever le marteau.

Beta Ray Bill, de la race Korbinite, prend accidentellement le marteau en pensant que c’était une autre arme et frappe Thor, qui finit par le faire tomber inconscient. Soudain, il remarque que c’était le Mjolnir, alors il le revendique pour lui-même.

Après avoir passé ce test de dignité, le père de Thor, Odin, décide de lui donner un autre marteau enchanté nommé Stormbreaker, avec un pouvoir similaire. Thor se joint donc à Beta Ray Bill.

Bor

Père d’Odin et grand-père de Thor et Loki, Bor a connu quelques millénaires difficiles. Après avoir été transformé en neige par un voyage dans le temps de Loki, Bor est censé être mort, jusqu’à ce que Loki ressuscite le dieu au cœur de Manhattan.

Délirant et agressif grâce à la tromperie de Loki, Bor perçoit Midgard comme une ombre tordue de son ancien moi, peuplée de démons et de monstres. Commençant une attaque contre les habitants de New York, Thor intervient rapidement. Jetant son marteau sur Bor, Thor est choqué lorsque son grand-père l’attrape et le jette négligemment sur le côté. Bien que la raison pour laquelle Bor soit exempté de l’enchantement de Mjolnir n’a jamais été entièrement explorée, cela a probablement à voir avec sa lignée royale, ou le fait qu’il est né bien avant que l’enchantement ne soit placé sur le marteau.

Hulk rouge

Avant que le Red Hulk ne se révèle être le général Thunderbolt Ross. Red Hulk a confronté Thor et a utilisé ses astuces pour amener sa bataille dans l’espace. Red Hulk a sauté de l’atmosphère terrestre tout en tenant le marteau, qu’il a pu soulever parce que Thor avait toujours sa main autour de la sangle de Mjolnir.

Une fois dans l’espace, le Red Hulk a pu arracher le marteau de Thor et le frapper avec lui dans un environnement sans gravité. Depuis lors, Red Hulk et Thor ont parfois travaillé ensemble au cours de leurs dernières périodes avec les Avengers.

Loki

Peut-être la dernière personne que vous voulez que le Mjolnir détienne. Le Dieu de la tromperie a réussi à le faire à plusieurs reprises dans le passé, toujours à travers une sorte d’illusion magique ou mystique. Il a réussi à se transformer en Thor pendant Earth X, par exemple, lui permettant de lever le marteau.

L’exemple le plus mémorable de Loki soulevant Mjolnir a eu lieu lors de l’événement “AXIS”, dans lequel la sorcière écarlate et le docteur Doom exécutent un sort d’inversion pour donner au professeur X le contrôle du cerveau de Red Skull. Le résultat, cependant, est que tous les héros environnants deviennent des méchants, et les méchants environnants deviennent des héros, ce qui signifie que Loki se trouve soudainement digne de manier Mjolnir, qu’il utilise inévitablement pour combattre un Thor maléfique.

Ragnarok

Après la disparition de Thor, Tony Stark avec l’aide de Reed richards y Harry pym Et grâce aux tissages et aux échantillons de cheveux que ce gardien du Dieu du tonnerre a créés, un clone cybernétique du dieu du tonnerre, Ragnarok, parce que le gouvernement a proposé la Loi sur l’enregistrement des surhumains et Stark a pensé qu’il aurait besoin de plus d’aide. Mais Stark ne savait pas que Pym avait été enlevé par le Skrulls et que cela avait été remplacé par un métamorphe.

La première apparition de Ragnarok était en Guerre civile En tant qu’arme secrète d’Iron Man pour vaincre l’équipe de Captain America, mais la situation est devenue incontrôlable et Ragnarok a montré un comportement totalement différent de celui attendu. Black Goliath a essayé de l’arrêter, mais cela a provoqué un éclair qui l’a frappé et a mis fin à sa vie, pour continuer à se battre avec le reste de ses ennemis. Plus tard, il finirait par faire partie de Avengers: Dark, jusqu’à ce que l’authentique Thor réapparaisse pour le détruire.

Magnéto

Bien qu’il soit solidement établi dans l’univers Marvel conventionnel que Mjolnir est exempté du pouvoir de Magnéto sur le magnétisme, l’Univers Suprême change cette partie de la continuité, peignant une image complètement différente en ce qui concerne le marteau magique de Thor et du Maître. du magnétisme. Bien sûr, le marteau est soumis à un ensemble de règles différent dans cet univers, mais Mjolnir est toujours Mjolnir, quelle que soit la continuité dans laquelle il réside.

Il convient également de mentionner que la question de savoir si Magneto a réellement levé le marteau est sujette à débat, étant donné que le méchant a techniquement utilisé l’électromagnétisme pour contrôler l’air autour du marteau au lieu de le soulever dans le sens traditionnel.

Magneto a pu le faire dans The Ultimates 3 Nº 5 de 2008. Dans cette histoire de Marvel’s Ultimate Universe, Magneto ressent la mort de ses fils Wanda et Pietro, entamant un duel qui le motive à voler le Mjolnir. Bien sûr, plutôt que de l’utiliser, il a dû utiliser l’environnement externe pour y parvenir et y accéder. Malgré cela, la symbolique était importante et engendrait la peur en menaçant d’inverser les pôles de la Terre.

Marcheur aérien

Après une série d’événements typiquement compliqués, le capitaine du Nova Corps Gabriel Lyn (alias Air-Walker) retrouvant son âme dans le corps d’un androïde, l’ancien noble guerrier devient l’ombre de son ancien moi. Après être complètement tombé sous l’influence de Galactus, Air-Walker tombe bientôt sur Thor lui-même, et les deux se livrent à une escarmouche chauffée.

Capable d’arrêter le Mjolnir après que Thor l’ait lancé sur lui, Air-Walker continue d’utiliser le marteau pour frapper Thor et le faire perdre connaissance. Bien que sa capacité à gérer Mjolnir était initialement considérée comme liée à son statut d’androïde, il a depuis été suggéré que c’est en fait le passé de Gabriel en tant que membre du Nova Corps qui le rendait digne, ce qui est incroyablement étrange. compte tenu de sa claire indignité lorsqu’il s’agit de lever le marteau.

Wonder man

Alors que Wonder Man est sans aucun doute considéré comme un super-héros, il a également flirté avec un côté sombre à un moment donné de son histoire. Cela fait de lui un candidat peu probable à manier Mjolnir, surtout par rapport à ses collègues héros, mais c’est quelque chose qu’il a finalement réussi à faire dans Marvel Comics présente le numéro 45.

Après que l’Enchanteresse lui ait conféré les pouvoirs d’un dieu dans un complot raté pour détruire les Avengers, Wonder Man parvient rapidement à retrouver sa raison et à se battre. Avec son nouveau pouvoir et ses nobles intentions, Wonder Man peut invoquer le Mjolnir, en utilisant le marteau pour vaincre l’Enchanteresse et libérer ses amis. L’une des rares fois où quelqu’un d’autre que Thor a été en mesure d’invoquer activement Mjolnir au lieu de simplement le ramasser, il est surprenant que les gens ne se réfèrent plus à ce moment, même si sa “valeur” n’est probablement qu’un moyen temporaire de parvenir à une fin. .

Le destructeur

Forgée à partir d’un métal presque indestructible encore plus fort que le marteau de Thor, The Destroyer est une ancienne armure enchantée créée par Odin pour combattre des entités incroyablement puissantes considérées comme une menace pour Asgard. Cependant, l’armure a fait plus de mal que de bien au fil des ans et a été utilisée comme jouet Loki beaucoup plus fréquemment qu’elle n’a été utilisée pour son usage prévu.

Venant affronter Thor d’innombrables fois au cours de son histoire, The Destroyer est conçu pour être pratiquement imparable et physiquement plus fort que même Thor ou Hulk. Cependant, le plus inquiétant est que The Destroyer peut soulever et utiliser Mjolnir à volonté, son statut d’armure vide annulant complètement l’attrait du marteau.

Roger “Rouge” Norvell

Craignant que la prophétie entourant Ragnarok n’entraîne la mort de Thor, Odin prépare le caméraman Roger “Rouge” Norvell à prendre la place du Dieu du Tonnerre, incitant effectivement l’homme sans méfiance à mourir à la place de Thor. Combattant Thor pour l’affection de Lady Sif, Norvell parvient finalement à récupérer Mjolnir pour lui-même et finit par gagner le respect de plusieurs Asgardiens ainsi que d’Odin lui-même, à tel point qu’Odin le ramène à la vie après une mort prématurée. .

Bien que Norvell se révèle être un héros compétent, ce n’est que grâce à l’intervention d’Odin qu’il l’a trouvé “digne” de manier Mjolnir et de prendre la place de Thor. La quintessence d’un homme ordinaire, il n’y a rien de particulièrement spécial ou héroïque chez Red, mais il sert de preuve vivante que n’importe qui peut devenir un héros dans les bonnes circonstances.

Volstagg (War Thor)

Après avoir été témoin de la mort de plusieurs enfants après un assaut de Surtur et de ses serviteurs maléfiques, Volstagg, un personnage généralement jovial, est rapidement conduit à la folie et décide de se venger de tous ceux qui, selon lui, sont responsables de l’attaque. Traquant les restes du Mjolnir de l’Univers ultime, qui sont actuellement piégés sur Terre-616, Volstagg lève le marteau et renaît en tant que Thor de guerre menaçant.

Volstagg devient de plus en plus violent et appelle une tempête qui fait rage à Muspelheim, mais est arrêté par Jane Foster, l’actuelle Thor, avant qu’il n’ait une chance de décimer toute sa population. Après une longue bataille entre les deux, Thor parvient enfin à rejoindre Volstagg, le convaincre de renoncer à sa violente croisade.

Odin

Facilement l’un des personnages les plus puissants de tout l’univers Marvel, Odin a utilisé Mjolnir à plusieurs reprises, peut-être surtout en 1000000 av.J.-C. dans le cadre d’une équipe préhistorique des Avengers. Ayant ordonné la création de Mjolnir, en plus de placer l’enchantement sur lui-même, il n’est pas difficile de voir pourquoi il est capable de lever le marteau. Mais est-ce vraiment digne?

Froid à plusieurs reprises, Odin a montré un mépris cruel pour le sort de l’humanité, refusant de les aider et même l’interdisant activement plusieurs fois dans le passé. Bien sûr, il a eu sa juste part de ses moments héroïques, mais le personnage veille souvent sur les intérêts d’Asgard avant tout, même si le résultat est des millions de morts – pas exactement ce que vous attendez d’un héros “digne”.

Deadpool

L’un des héros les plus violents et les plus instables de l’univers Marvel, Deadpool est l’un des derniers personnages auxquels vous vous attendez à élever Mjolnir, mais c’est exactement ce qui se passe dans Deadpool # 37. Plus ou moins.

Après avoir été manipulé par Loki pour bannir et capturer Thor, Deadpool est choqué d’apprendre qu’il peut soulever Mjolnir, initiant immédiatement une série de grandes aventures, notamment en commandant 37 gorditas Taco Bell et en marquant un home run dans un jeu local de Baseball. Bien sûr, il a été bientôt révélé que Loki avait planté une fausse copie de Mjolnir pour tromper Deadpool, ce qui signifie que le mercenaire à grande bouche ne valait jamais la peine d’être manié. Bien que cela ne puisse pas compter comme Deadpool levant le marteau de Thor, l’idée qu’il l’aurait bien fait mérite une place sur cette liste.

Voleur

Mutant avec la capacité d’absorber les pouvoirs d’autres héros et méchants, Picara a souvent été considéré comme l’un des X-Men les plus puissants, surtout après avoir absorbé en permanence les pouvoirs de Carol Danvers, mais que se passerait-il si Rogue avait absorbé les pouvoirs? Thor?

Eh bien, c’est exactement ce qui se passe dans Et si … Rogue possédait le pouvoir de Thor? qui suit Picara tout en étant membre de la Fraternité des mutants et utilise ses puissantes capacités sur le dieu du tonnerre, tuant plusieurs Avengers en cours de route. Essentiellement incitant Mjolnir à abandonner son pouvoir avec ses capacités nouvellement découvertes, cette version maléfique de Picara n’est certainement pas digne de lever le marteau, même s’il ramène enfin l’ordre à ses sens et finit par devenir le nouveau Thor.

Veuve noire

Malgré le fait que son surnom de super-héros douteux suggère le contraire, il ne fait aucun doute que Black Widow s’est révélée être une véritable héroïne au fil des ans. Pourtant, Natasha a certainement un côté sombre et un passé sombre, que les lecteurs connaissent peu de ses origines souvent alambiquées. En se référant constamment à ses méfaits passés et au «livre rouge», il est clair que Black Widow a eu une histoire plutôt brutale, en raison du lavage de cerveau.

Cependant, le Mjolnir la considérait comme digne lors des événements de Et si… Age of Ultron # 3, qui a vu Jormungand, le Serpent de Midgard, tuer Thor lors d’une bataille intense, plongeant efficacement le monde dans le chaos. En visitant le site de la mort de Thor, Black Widow découvre qu’il est capable de lever facilement le marteau, ce qui implique que le monde a besoin d’un nouveau dieu pour rétablir l’équilibre.

Conan le barbare

En essayant de prendre Mjolnir pour lui-même, Thoth-Amon est finalement vaincu par Thor et Conan, bien que Thor soit gravement blessé, succombant à ses blessures peu de temps après. Après la mort de son nouvel ami, Conan découvre qu’il peut manier le Mjolnir, le rendant encore plus puissant qu’il ne l’était déjà. Bien qu’il soit logique dans une certaine mesure que Conan puisse lever le marteau, il est un guerrier incomparable pour commencer, il semble trop profiter de la violence pour être vraiment digne. C’est un barbare après tout.

Nous quittons pour la fin deux héros de DC comics qui, comme ils nous l’ont rappelé dans le numéro 1 de Thor: The Worthy, sont dignes de brandir le marteau mythique et font partie du canon officiel de Marvel Comics.

Wonder woman

Au cas où vous ne le sauriez pas, Marvel et DC Comics ont eu plusieurs collaborations entre éditeurs pour que leurs personnages se combattent. Dans Marvel vs. DC n ° 2 de 1996, Thor combat Shazman, perdant son marteau, qui tombe près de Wonder Woman.

L’Amazonie le prend sans difficulté et invoque un coup de foudre. Mais quand elle va affronter X-Men Storm, elle décide de ne pas l’utiliser car selon elle, ce ne serait pas un combat loyal.

Superman

Une nouvelle collaboration entre Marvel et DC Comics pourrait être vue dans Avengers / JLA n ° 4 de 2004. Ce numéro spécial comprenait une couverture qui peut facilement être décrite comme une épopée avec Superman portant le bouclier de Captain America et du Mjolnir.

Dans une bataille contre Krona, il bat une grande partie des Avengers et de la Justice League, qui était à l’époque dirigée par Superman. C’est ainsi que l’homme d’acier a réussi à lever le marteau et à attaquer.

Plus tard, Thor révélera au Kryptonien qu’Odin a brièvement retiré le sort du marteau, pour permettre à quiconque de le soulever. Une grande partie de cela est que le père de Thor avait confiance que les Mjolnir étaient entre de bonnes mains avec l’homme d’acier.

