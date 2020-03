Tous les tournages de séries et films suspendus par Coronavirus

Le coronavirus atteignant différents pays et causant de nombreux inconvénients, plusieurs films et séries ont été contraints d’arrêter de filmer indéfiniment. Ici, nous vous indiquons quels sont les projets qui ont pris cette mesure jusqu’à présent.

La crise sanitaire mondiale n’a pas seulement provoqué la sortie de films tels que Mulan ou Pas le temps de mourir, mais plusieurs tournages ont dû interrompre les enregistrements. En Espagne, en raison de l’état d’alarme déclaré par le gouvernement, le monde du cinéma et des séries est également en quarantaine. A ce problème s’ajoute un bien pire, ce sont déjà les artistes qui ont confirmé avoir contracté un coronavirus.

Quant aux productions qui se déroulaient dans des pays comme les États-Unis, elles ont également dû arrêter leurs enregistrements. Parmi eux, nous pouvons nommer des programmes comme Le flash ou Grey’s Anatomy, ou aussi des séries appartenant à Netflix comme The Witcher. Au fil des jours, de nombreuses séries et tournages de films doivent reporter leur travail. Pour cette raison, nous vous indiquons ici quels sont les projets qui ont cessé de fonctionner à cause du coronavirus jusqu’à présent.

Films interrompus par le coronavirus

– Les suites d’Avatar (FOX / Disney)

– Oiseaux de paradis (Amazon)

– La petite sirène (Disney)

– Shang-Chi et la légende des dix anneaux (Disney / Marvel)

– Le dernier duel (FOX)

– Alley of Lost Souls (Disney / Searchlight Pictures)

– Peter Pan et Wendy (Disney)

– Home Alone (remake de Disney / FOX)

– Samaritain (Metro-Goldwyn-Mayer)

– Notice rouge (Netflix)

– Plus ils tombent (Netflix)

– Mission Impossible 7 (Paramount)

– Uncharted: Drake’s Fortune (Sony)

– Cendrillon (Sony)

– L’Homme de Toronto (Sony)

– Sanctuaire (Sony)

– Le rossignol (Sony)

– Jurassic World: Dominion (universel)

– Flint Strong (universel)

– Matrix 4 (Warner Bros.)

– Sans titre Elvis Presley (* Film Warner Bros. réalisé par Baz Luhrmann avec Tom Hanks)

– Le Batman (Warner Bros.)

– Animaux fantastiques 3 (Warner Bros.)

– Roi Richard (Warner Bros.)

– Le compteur de cartes (LB Entertainment / HanWay Films)

– Geechee (AGC Studios).

Séries

Dans cette liste, nous verrons la série de canaux différents et même de plateformes qui ont dû interrompre leur tournage à cause du coronavirus.

GÉNÉRALISTES

– All Rise (CBS)

– Femme au foyer américaine (ABC)

– Batwoman (The CW)

– La liste noire (NBC)

– Bob Hearts Abishola (CBS)

– Taureau (CBS)

– Charmed (le CW)

– Chicago Fire (NBC)

– Chicago P.D. (NBC)

– Chicago Med (NBC)

– Griffes (TNT)

– Dynasty (The CW)

– Empire (Renard)

– FBI (CBS)

– FBI: les plus recherchés (CBS)

– Le Flash (The CW)

– Hôpital général (ABC)

– God Friended Me (CBS)

– Les Goldbergs (ABC)

– Grey’s Anatomy (ABC)

– Un pour tous (Fox)

– Law & Order: Special Victims Unit (NBC)

– Legs (The CW)

– Nancy Drew (la CW)

– Marine: enquête criminelle (CBS)

– NCIS: Los Angeles (CBS)

– NCIS: Nouvelle-Orléans (CBS)

– Le quartier (CBS)

– New Amsterdam (NBC)

– neXt (Fox)

– Le résident (Fox)

– Riverdale (The CW)

– Scolaire (ABC)

– Équipe SEAL (CBS)

– Supergirl (The CW)

– Supernatural (The CW)

– Superstore (NBC)

– S.W.A.T. (CBS)

– Les jeunes et les agités (CBS)

– Jeune Sheldon (CBS)

Télévision payante

– Atlanta (FX)

– Impeachment: American Crime Story (FX)

– Le type gras (forme libre)

– Euphorie (HBO)

– Fargo (FX)

– Fear The Walking Dead (AMC)

– Génie: Aretha (National Geographic Channel)

– Marraine (Disney Channel)

– Kevin Can F ** k lui-même (AMC)

– Pennyworth (Epix)

– Pose (FX)

– Reine du Sud (USA)

– Reine Sugar (OWN)

– «Les pierres précieuses (HBO)

– Chute de neige (FX)

– Snowpiercer (TNT)

– The Walking Dead (TNT, tournage reporté)

PLATEFORMES DE DIFFUSION

– Royaume animal (TNT)

– Big Shot (Disney +)

– Carnival Row (Amazon Prime)

– Le faucon et le soldat de l’hiver (Disney +)

– Le PNC (HBO Max)

– Pour toute l’humanité (Apple TV +)

– Fondation (Apple TV +)

– Grace et Frankie (Netflix)

– The Handmaid’s Tale (The Handmaid’s Tale) (Hulu)

– Le bon combat (CBS All Access)

– L’histoire de Lisey (Apple TV +)

– Little America (Apple TV +)

– Loki (Disney +)

– Lucifer (Netflix)

– L’humanité (Apple TV +)

– Le Seigneur des anneaux (Amazon Prime)

– The Morning Show (Apple TV +)

– L’Orville (Hulu)

– Pen15 (Hulu)

– Poupée russe (Netflix)

– Rutherford Falls (paon)

– Voir (Apple TV +)

– Serviteur (Apple TV +)

– Sexe / vie (Netflix)

– Stranger Things (Netflix)

– Projet Julia Roberts sans titre (HBO Max)

– WandaVision (Disney +)

– La roue du temps (Amazon)

– The Witcher (Netflix)

